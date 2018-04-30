Обладая загородным домом и участком, грех не воспользоваться этим уникальным шансом. Например, вы сможете построить баньку, беседку. А если вы любитель собирать гостей на шашлыки и барбекю, то стоит купить гриль домик, который украсит ваш участок. Подобное строение стало пользоваться популярностью в последние пару лет.

Конечно же, мода на домики для приготовления гриля пришла с Запада. Но, почему бы не использовать такое ноу-хау, тем более, это действительно очень практично и удобно. Никаких комаров и мошек, приятный аромат жаренного мяса, комфортная, уютная обстановка внутри. Осталось только правильно подойти к выбору строения.

Покупка гриль-домика: на что обратить внимание?

Сегодня достаточно много фирм, предлагающих приобрести готовый комплект гриль-дома. Его остается лишь собрать на месте и вот, вы – обладатель чудного строения. Пора звать гостей! Но первые дожди и морозы дают протечку, комфорт быстро улетучивается с коррозией и внутри тянет дымом углей. Чтобы не натолкнуться на подобное разочарование имейте ввиду:

•гриль домик должен быть из натуральной древесины. Причем основная конструкция создается обычно из клееного бруса северной сосны, которая устойчива к коррозии;

•обязательно по центру должен находиться дымоход с хорошими тяговыми характеристиками, чтобы помещение на заволакивало густой пеленой дыма;

•уровень освещения помещения должен быть хорошим, поэтому не стесняйтесь устанавливать больше окон, чтобы естественное освещение придавало домику уют;

•наконец, столешница вокруг гриля должна выполняться в идеале из натурального камня, но в качестве альтернативы можно использовать и искусственный вариант.

Гриль домик не должен быть высоким. Это аккуратная и небольшая постройка, которая позволяет гостям присесть, удобно устроиться внутри и проводить время в беседах и за вкусно приготовленным мясом. Дорого ли обходится такое удовольствие? Отнюдь, ведь в конце концов, хорошее настроение и домашний уют ничто не может омрачить, даже цена.

У кого заказать гриль домик?

Стоит ли говорить, что такое строение должно быть разработано в компании с опытом. Не лишним будет посетить фабрику, где можно просмотреть готовые варианты. Также, если вы – сторонник индивидуальности, можно заказать гриль домик по собственному проекту: красивый и аккуратный, чтобы вписался на ваш участок в общий антураж.