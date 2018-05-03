Многие люди предпочитают жилье в многоэтажных домах Екатеринбурга. Это неудивительно, ведь жизнь в черте города гарантирует развитую инфраструктуру и дополнительный комфорт. В тоже время, некоторые люди отдают предпочтение жизни за городом или же в городских условиях, но в собственном доме. В таком случае возникает необходимость в выборе строительной компании.

Свои услуги клиентам предлагает компания «Уралстройгрупп». На официальном сайте предприятия можно заказать строительство коттеджей и строительство домов в Екатеринбурге по доступным ценам.

Компания работает в сегменте более 10 лет. Строительство осуществляется с помощью собственной материально-технической базы. Такой подход позволяет снизить цену строительных работ. В разделе галерея компании «Уралстройгрупп» можно ознакомиться с примерами работ. На сайте представлены фото разных этапов возведение частных домов, а также готовые сооружения.

Предварительный расчёт стоимости строительства

Практически для всех людей основным вопросом является цена на строительство загородного дома. Чтобы рассчитать предварительную стоимость клиенты могут воспользоваться калькулятором на странице uralstroygroup.ru/calc. Интернет-пользователям понадобится указать следующие данные:

• общая площадь дома;

• этажность;

• тип фундамента, например монолитная плита;

• стеновой материал( газоблок);

• тип кровельного материала, например гибкая черепица;

• тип фасада (может может использоваться облицовочный кирпич или декоративная штукатурка ). Также предусмотрен вариант сдачи объекта без отделки.

В нижней части сайта будет представлена итоговая сумма строительства. При этом необходимо учесть, что расчет стоимости с помощью онлайн-калькулятора позволяет оценить примерную цену работ. На официальном сайте отмечается, что монтаж вентиляции, кирпичных перегородок и монолитных перекрытий входят в стоимость предварительного расчёта.

Преимущества сотрудничества с компанией «Уралстройгрупп»

В компании работает специалисты наивысшего уровня, использующие в работе современный подход и качественное оборудование. На всех этапах работы осуществляется строгий контроль. Основанием для строительных работ является договор, а также обоснованные требования заказчиков. Компания «Уралстройгрупп» предоставляет гарантию на свою работу. Реализация строительного проекта осуществляется строго в установленные сроки. Это возможно благодаря детальному планированию строительства, а также наличию собственной материально-технической базы. Клиентам предлагаются доступные цены на строительство частных домов и коттеджей в Екатеринбурге . Подробную информацию можно получить по номеру телефона 7 343 271 7066.