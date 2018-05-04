Как выбрать новостройки в СПб

Покупая квартиру, многие предпочитают новострой, чтобы избежать многих подводных камней при покупке на вторичном рынке. Но квартира – слишком важная покупка и нужно знать, как её правильно выбрать.

Район проживания и инфраструктура. Очень многое зависит от расположения дома, например, наличие остановок общественного транспорта. Большим плюсом будет наличие рядом станции метро, если таковое имеется – чем комфортнее будет добираться, тем лучше. В районе проживания должны быть магазины, аптеки и банки, чтобы не пришлось ездить далеко за покупками и тратить на это много времени. Если планируется проживание с детьми, возле дома должна быть детская площадка, в ближайшем окружении – садик и школа. Поликлиника не должна оказаться слишком далеко – для заболевшего человека ем ближе она будет, тем лучше. Дом должен располагаться в дали от любых промышленных объектов, а ещё лучше, если рядом будет сквер или парковая зона, где можно будет отдохнуть. Для автовладельцев понадобиться радом парковка, и лучшим её расположением будет подвальное помещение. Выбрать квартиру можно на https://living.ru/.

Следует обратить внимание на техническое состояние квартиры: нужно проверить правильность монтажа электропроводки и распределительного щита. Следует проверить качество монтажа сантехнических коммуникаций, чтобы не начинать проживание с ремонта. В квартире в обязательном порядке должны нормально функционировать электрическая сеть, водопровод с подключенной сантехникой, вентиляция. Наличие тяги во всех вентканалах тоже нужно проверить. Если квартира находиться возле лифта, нужно проверить, не будет ли в ней шумно.

Этаж. Первых и последних этажей лучше избегать, в проживании на них больше минусов, чем плюсов. На последнем этаже можно получить подогрев от чердака или крыши, и возможность подтопления от сильного дождя или течи в инженерных коммуникациях. На первом – это подвал и риск залива сточными водами.

Перед покупкой нужно внимательно изучить цены на рынке недвижимости. На цену квартиры влияет множество факторов, среди которых этаж расположения, наличие внутренней отделки, материал из которого сделано здание, способ строительства, наличие инфраструктуры. К примеру, квартира с уже имеющейся внутренней отделкой будет стоить гораздо дороже, чем просто голые стены. И если будущий владелец квартиры знаком с проведением ремонта, он может существенно сэкономить на покупке квартиры.