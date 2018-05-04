Школьники и ветераны посадили Аллею Победы в Приморском районе

Проект был реализован по инициативе администрации Приморского района Петербурга при участии лифтовой компании «МЛМ Нева трейд»

Торжественное открытие Аллеи Победы на пересечении Шуваловского проспекта и Богатырского проспекта состоялось в пятницу, 4 мая. Проект был реализован по инициативе администрации Приморского района Петербурга при участии лифтовой компании «МЛМ Нева трейд».

Вдоль Аллеи Победы высажено 34 ели с табличками участников и партнеров мероприятия. Социальная акция призвана увековечить память воинского подвига фронтовиков Великой Отечественной Войны, защитников нашего города и великого вклада народа в Победу.

В открытии Аллеи Победы приняли участие глава администрации Приморского района Николай Цед; генерал-майор авиации в отставке, председатель Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Василий Волобуев; депутат Государственной Думы VII созыва Владимир Катенев; ветераны Великой Отечественной войны; ученики 17 школ района; представители компании «МЛМ Нева трейд» и другие почетные гости.

На церемонии открытия Аллеи Победы со сцены звучали трогательные слова выступающих, военные песни. Детские коллективы района читали стихи и фронтовые письма.

Глава администрации Приморского района Петербурга Николай Цед отметил, что много десятилетий прошло с тех пор, как прозвучали последние выстрелы, были слышны последние раскаты самой разрушительной войны в истории человечества.

«И, конечно, самое ценное, что мы можем сохранить в наших сердцах — это память. Память о тех ужасных событиях, когда ценою собственной жизни, неимоверных тягот, усилий, испытаний, наши с вами отцы, деды, прадеды отстояли свободу и независимость нашей Родины. Возвращаясь к тем далеким временам, мы должны помнить, какую большую цену заплатила наша с вами страна, наши с вами соотечественники, чтобы подарить нам Победу», — подчеркнул он.

Торжественную атмосферу создавали молодежные активисты в военной форме тех лет. Ветеранов и гостей мероприятия угощали фронтовой кашей и горячим чаем. Горожане и их дети смогли проникнуться атмосферой праздника под музыкальное сопровождение времен войны.

«Дорогие ветераны! Для нас огромная честь сделать то немногое, что в наших силах, чтобы память о погибших жила. Мы с трепетом принимаем участие в посадке Аллеи Победы. От лица компании «Нева трейд» говорим вам огромное человеческое спасибо за чистое небо и мирную жизнь!» — обратился к ветеранам технический директор, заместитель генерального директора по производству ООО «МЛМ Нева трейд» Максим Ковалев.

Напомним, компания «МЛМ Нева трейд» уже 17 лет работает в лифтовой отрасли. «МЛМ Нева трейд» осуществляет проектирование, монтаж, пусконаладочные работы и сервис подъемного оборудования (лифтов, подъемных платформ для инвалидов, эскалаторов). Главная задача компании – удовлетворение нужд и потребностей жителей Петербурга в безопасном и комфортном пользовании лифтовым и подъемным оборудованием.