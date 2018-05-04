Везде, где требуется обработка древесины, широко используется бензопилы. Устройства с двигателем внутреннего сгорания являются надежным помощником при выполнении садовых и бытовых работ. Даже бюджетная модель бензопилы значительно упрощает труд и позволяет подготовить дрова в сжатые сроки.

Бензопила — это мощность и удобство в эксплуатации для каждого человека, который проживает в частном секторе. Использование бензопилы актуально при необходимости спилить старое дерево или заготовить дрова на зиму. В любом случае ручное устройство позволяет сократить временные затраты и сэкономить физические силы.

Условно современные бензопилы можно поделить на несколько групп:

• для бытового использования. Это идеальное решение для ухода за небольшим садом или заготовки дров. Обычно, мощность таких устройств не превышает 2 кВт. Размер шины составляет около 30 см;

• полупрофессиональные модели. Мощность таких устройств достигает 3 кВт. Длина шины увеличена до 40 см. Полупрофессиональные бензопилы подходят для частного строительства — сооружения перегородок, кровли, напольного покрытия и т.д.;

• профессиональные модели. Мощность таких моделей бензопил может достигать 6 кВт. Устройства оснащены специальными зубьями, изготовленными из твердосплавных металлов. Вес такой пилы может превышать 5 кг. Они не отличаются экономичностью, зато гарантируют продолжительный срок эксплуатации.

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В каталоге можно приобрести брендовые модели бензопил от надежных производителей. Здесь представлены такие торговые марки, как Стил, Husqvarna, Партнер. Устройства отличаются безупречным качеством и высокой мощностью. Именно мощность бензопил, работающих на бензине, является определяющим фактором их выбора. Профессиональные устройства могут работать в течение долгих часов без перерыва. Безусловно, профессиональные бензопилы стоят дорого. Но для использования домашнем хозяйстве вполне достаточно бытового устройства небольшой мощности. Даже бюджетные бензопилы известных торговых марок рассчитаны на эксплуатацию до 20 часов в течение недели. Это вполне достаточно для заготовки дров. Особое внимание при выборе бензопилы следует уделить длина шины. Устройства, предназначенные для эксплуатации в домашнем хозяйстве, имеют небольшую длину шин — до 40 см. Необходимо подчеркнуть, что длина шины связано с мощностью устройство и определяют комфорт распилочных работ.

Таким образом, бензопила — это надежный помощник садовника, строителя и любого человека, проживающего в частном доме. Приобретая оборудование в интернет-магазине tool-mart, клиенты могут быть уверены у него в безупречном качестве и надежности.