Насосное оборудование широко применяется в промышленности, сельском хозяйстве, коммерческом сегменте, а также оснащении гражданских объектов. Компания Nokton Nasos предлагает широкий ассортимент насосного оборудования для любых целей.

Ознакомиться с каталогом насосного оборудования можно на сайте компании http://www.nektonnasos.ru, где представлены скважинные, дренажные, поверхностные, циркуляционные и другие насосы. Компания Nokton Nasos прилагает промышленные и бытовые модели оборудования по доступным ценам.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с описанием насосов всех типов, начиная оборудованием для подачи воды в дом и заканчивая насосными станциями промышленного назначения. Например, клиентом доступные погружные насосы для скважин. Оборудование актуально для обеспечения водоснабжением загородных домов. Глубина скважины может достигать 100 метров. Особенностью конструкции является то, что насос погружается в жидкость, причём вместе с двигателем. Система оснащается современной автоматикой, которая обеспечивает водоснабжение без участия человека. Также преимуществом является то, что двигатель охлаждается водой. Это исключает перегревы даже в процессе продолжительной эксплуатации.

На портале Nokton Nasos можно приобрести современные модели оборудования известных брендов, таких как джилекс, grundfos, dab. Тип насосного оборудования подбирается в зависимости от расхода, напора и требуемой мощности.

Поверхностные насосы на сайте интернет-магазина Nokton Nasos

Рассматриваемые конструкции отличаются тем, что не требуют погружения в воду. Обычно поверхностные насосы используют в загородных домах и на дачах для обеспечения, а также перекачки жидкости. Устройство отличается простотой установки и обслуживания. Недостатком является небольшая глубина всасывания. Обычно она не превышает 10 м. Но при небольшой глубине скважины поверхностный насос может стать идеальным решением. Также его можно использовать для осушения, резервуаров котлованов, подвальных помещений, откачки сточных вод. На сайте представлены вихревые модели и центробежное оборудование повышенной мощности известных брендов — grundfos, wilo и других.

Nokton Nasos предлагает приобрести дренажные насосы, фекальные, канализационные установки, бустерные, центробежные, рециркуляционные и мембранные конструкции. В соответствующих разделах представлено подробное описание всех моделей с рекомендациями по выбору. Также клиенты могут задач свои вопросы, воспользовавшись формой обратной связи.