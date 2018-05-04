Компания «Мир Магнитов» предлагает качественные магнитно-маркерные доски для офисов, учебных заведений и домашнего использования. На официальном сайте представлен широкий ассортимент магнитных досок, в разных цветовых решениях, а также аксессуары.

Если требуется купить доски для наклеивания магнитиков, то рекомендуется посетить интернет-магазин «Мир Магнитов», специализирующийся на оптовой и розничной продажи. Специально для учебных заведений предлагается широкий выбор досок магнитно-маркерных бренда brauberg из металла, который не теряет своих характеристик в процессе эксплуатации. Изделия может эксплуатироваться в офисных помещениях для организации тренингов и презентаций. Поверхность доски покрыта специальным лаком и позволяет наносить надписи с помощью маркеров. Компания производитель дает гарантию на изделие сроком 10 лет. На ресурсе представлены изделия разных размеров например магнитно-маркерная маркерная доска а4, изготовленная из качественного дерева. Товар комплектуется двумя офисными магнитами и крючками.

Каталог продукции «Мир Магнитов»

На ресурсе можно приобрести неодимовые, ферритовые, кобальтовые магниты. В каталоге доступны крепления с винтом, отверстиями под саморезы, болты и другие. Таким образом, магниты позволяют удерживать различные предметы на вертикальных и горизонтальных поверхностях Крепление держателей можно использовать для надежной фиксации. рекламных конструкций, вывесок, а также инструментов и приборов.

Интернет-магазин предлагает широкий выбор лечебных магнитов для суставов, спины, магнитные повязки, стельки, кружки, предназначенные для намагничивания воды. Здесь же можно приобрести магнитные визитки, держатели для ключей, мыльницы, другие приспособления, необходимые в быту. Специально для транспортных средств доступны магнитные держатели в широком ассортименте.

Как купить изделия из магнитов?

Приобрести продукцию можно непосредственно в магазине «Мир Магнитов», который находится на улице Руставели, дом 14 строение 12. С графиком работы интернет-магазина можно ознакомиться на официальном сайте. Также доставка осуществляется компаниями Деловые Линии и Боксберри. Доступна услуга доставки курьер до двери стоимостью 290 руб.. Доставка осуществляется на следующий день после заказа. Также предусмотрена срочная доставка после предоплаты. Подробную информацию можно получить по номеру телефона 8 495 662 49 15. Звонки принимаются с 9 00 до 20 00.

На сайте компании mirmagnitov представлено подробное описание каждого товара, а также фотографии. Клиенты смогут ознакомиться с техническими характеристиками, производителей, стоимостью продукции. На сегодняшний день компания «Мир Магнитов» является крупнейшим поставщиком на российском рынке. На складах компании доступно более 7 с половиной миллионов магнитов. Вся продукция отличается безупречным качеством. Предоставляется гарантия обмена и возврата.