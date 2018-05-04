Компания «Мир Тентов» предлагает прозрачные шторы, тенты, чехлы, термоматы и другую продукцию собственного производства. Благодаря мощной производственной базе и широкому ассортименту, клиенты смогут выбрать любые товары по доступным ценам.

В последнее время особой популярностью пользуются мягкие окна из ткани пленки ПВХ. Их часто используют вместо стекол в качестве светопрозрачных элементов на террасах, и верандах. Такой подход позволяет сэкономить деньги, ведь мягкая конструкция обходится значительно дешевле, чем металлопластиковые окна.

Для изготовления мягких окон используется прочные материалы, обладающие рядом преимуществ:

• прочность;

• высокие эксплуатационные характеристики;

• простота в уходе.

Рассматриваемые конструкции устойчивы к солнечным лучам, они не гниют не бояться заломов. Кроме того, шторы ПВХ не требуют особого ухода. Эластичная ткань может быть прозрачной или цветной.

Толщина светопрозрачных конструкций может варьироваться от 500 до 700 микрон. Монтаж осуществляется на специальную раму. Пленочные конструкции полностью закрывают доступ в помещения. В то же время, они способствует поддержанию комфортной температуры. Эксплуатация пленочных изделий возможна при температуре от минус 39 до плюс 50 градусов. Специалисты отмечают, что срок службы мягких окон составляет около 10 лет. При этом монтажные работы проходят значительно проще, чем классическое остекление. Выполнить работу по установке мягких окон можно даже без привлечения специалистов.

Особенности мягких окон

В большинстве случаев для изготовления светопрозрачных конструкций используют поливинилхлорид. Также распространение получил полиуретан, который отличается высокой эластичностью и улучшенными характеристиками. Но полиуретан стоит значительно дороже.

Монтаж мягких окон актуален в заведениях общественного питания, на автомойках и производственных предприятиях. Также их можно устанавливать на лоджиях и балконах. В пользу мягких окон говорит то, что их стоимость обходится практически в 3 раза дешевле, чем монтаж стеклопакетов. Это особенно актуально в тех случаях, когда требуется установить защиту на больших площадях. Конструкционные особенности мягких окон гарантирует защиту от ветра и осадков. Пленка ПВХ имеет высокий уровень светопропускаемости. Кроме того, мягкие окна практически невозможно разбить. Несмотря на всю простоту конструкции, плёнка надёжно защищает от ветра и поддерживает температуру воздуха в помещении. Поэтому в последние годы просто на окна из ПВХ-пленки неуклонно растёт. Заказать светопрозрачные конструкции можно на сайте компании «Мир Тентов» или по телефону в 7 495 500 45 18 44.