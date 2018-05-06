Тегола: битумная черепица

При строительстве дома одной из самых затратных статей расходов является покупка кровли. Некоторые виды кровельных материалов со временем теряют цвет, а иногда возникают и более серьезные последствия. Поэтому к выбору кровельного материала нужно подходить максимально ответственно

Хорошая кровля должно служить десятки лет. Она должна иметь насыщенный цвет и радовать владельцев дома качественными эксплуатационными характеристиками. Основные проблемы обусловлены тем, что кровельный материал не соответствует климатическим условиям. Например, причиной выгорания является воздействие солнечных лучей. Иногда потеря цвета обусловлено выпадением кислотных дождей. Повреждение также могут вызвать осадки в виде града.

Бренд Тегола: гарантированное качество

Торговая марка Тегола (Италия) уже практически полвека поставляет на рынок качественную черепицу. Гибкая битумная черепица гарантирует прочность конструкции и продолжительный срок эксплуатации. Для защиты черепицы на поверхность наносится базальтовый гранулят. Это вулканическая порода, которое обладает повышенной механической прочностью. Благодаря современным технологиям, производитель придает базальтовому грануляту практически любой цвет частицы. Гранулятор контактируют с битумом, но не впитывают его масло. Таким образом, цвета битумной черепицы tegola сохраняются в течение десятилетий.

Бренд использует специализированное оборудование и придерживается технологичности производства. Благодаря такому подходу на рынок выходит сертифицированная продукция, соответствующая мировым стандартам качества. Дополнительные эксплуатационные свойства битумной черепицы улучшены благодаря использованию APP-модификатора. Речь идет о химическом веществе, которое улучшает сцепление базальтового гранулята с маслами битума. В результате мелкие частицы базальта прочно удерживается на поверхности черепицы. На черепице не возникают трещины и другие повреждения.

Продукция флагмана итальянского бренда сочетает в себе высокие эксплуатационные характеристики и надежность. Также не стоит сбрасывать со счетов эстетическую привлекательность битумной черепицы. Ознакомиться с каталогом продукции можно на сайте domoz.com.ua, где представлено несколько десятков различных цветовых решений. В каталоге можно приобрести битумную черепицу с базальтовой и антрацитовый посыпкой.