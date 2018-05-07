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07 Май, 2018


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Новости компаний

С 17 по 19 апреля 2018 года в Петербурге прошла 5-я Международная выставка Aquatherm St. Petersburg

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в: Новости компаний
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В выставке приняли участие 51 компания из России, Великобритании, Германии, Китая, Польши и Финляндии.

ВыставкаУчастники продемонстрировали трубопроводные системы, насосное оборудование, запорную арматуру, терморегулирующее оборудование, котлы, ТЭНы, КИПиА, гибкие теплоизолированные трубы для квартальных сетей, воздушно-отопительное оборудование, установки водоочистки и многие другие продукты и решения для систем отопления, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования.

Aquatherm St. Petersburg прошла одновременно с выставками WorldBuild St. Petersburg / ИнтерСтройЭкспо и Design&Decor St. Petersburg. Общее количество посетителей трех выставок составило 9 595 специалистов. Большинство посетителей представляли строительные, проектные, монтажные, управляющие компании, предприятия оптовой и розничной торговли и прочие компании, работающие на рынке строительства и монтажа инженерных систем на Северо-Западе России.

В торжественной церемонии официального открытия выставок приняли участие представители Правительства Санкт-Петербурга, профильных комитетов, профессиональных союзов и ассоциаций. Почетные гости церемонии открытия отметили высокий уровень организации выставок и выразили уверенность, что их проведение станет импульсом для дальнейшего развития строительной отрасли.

В рамках церемонии официального открытия прошли награждения победителей профессиональных конкурсов: «Инновации в строительстве» и New Energy, участники которого представили энерго- и ресурсосберегающую продукцию для ОВК и ВК систем.

Конкурс New Energy проходил при поддержке Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга. И. А. Серебрицкий, заместитель председателя Комитета, вручил дипломы победителям:

  • компании «ПАСКАЛЬ» — за регуляторы давления воды, снижающие избыточное давление воды до оптимального;
  • компании «ИЗОЛА» — производителю гибких теплоизолированных труб для систем отопления, горячего и холодного водоснабжения;
  • компании «ТЕХРАДИУС» — за охлаждающее устройство Fkan IT компании Fiving, обеспечивающее оптимальную рабочую среду;
    торговому дому «ЭКВАТЭЛ» — за вывод на рынок интеллектуального счетчика воды с радиоканалом.

Выставка проходила в КВЦ «Экспофорум».

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