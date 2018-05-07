Бетон, не мешай: bauma CTT RUSSIA 2018 покажет помощников на стройке

Новые модели мобильных бетонных смесителей, автоматических насосов и «полевой» минизавод по производству бетона представят посетителям международной выставки строительной техники в Москве.

Уникальную возможность попробовать себя в качестве оператора бетоносмесителя получит каждый посетитель bauma CTT RUSSIA 2018 на стенде компании «РУСАВТОТРЕЙД», дилера техники CARMIX в России.

— На выставке CTT мы традиционно будем представлять новую модель бетоносмесителя с самозагрузкой, в этот раз CARMIX 3500 TC, — рассказывает коммерческий директор компании Денис Боннер. — Нам важно показать, как просто становится работать, когда на помощь приходят инновации в технологии производства бетона. Поэтому усовершенствованную электронную систему взвешивания, более мощные насосы гидравлики и новый дизайн кузова этой модели сможет испытать в режиме «Live» любой желающий.

Принцип действия мобильного бетоносмесителя с самозагрузкой прост. На стройплощадке размещаются инертные материалы (песок, щебень, цемент, вода) и машина сама загружает, взвешивает их, изготавливает бетон и осуществляет его разгрузку на объекте.

CARMIX оборудован мойкой высокого давления для легкого обслуживания машины, обладает высокой проходимостью и маневренностью. По этим причинам он идеально подходит для возведения объектов, удаленных от стационарных бетонных заводов: малоэтажного строительства, инфраструктуры малой авиации, мостостроения и объектов сельского хозяйства (коровники, птичники, элеваторы, зернохранилища).

С помощью мобильного смесителя можно производить бетон на нефтегазовых месторождениях, создавать растворы для кирпичной кладки, заливать бетоном свайные конструкции, полы, тротуары, а также делать бордюрный камень, кольца, колодцы, световые столбы, фундаментные блоки.

Следующий супермобильный бетонный завод для реализации любых проектов «BISON» представит на выставке bauma CTT компания «SIMEM». Его отличает беспрецедентная для завода на колесах производительность: от 100 до 500 тонн в час в зависимости от рецептуры. Машина помещается на площадку 20 на 23 метров, причем за счет гидравлической системы «самоустановки» автоматически принимает рабочий вид.

Завод предназначен для выпуска обычного товарного бетона, жесткого бетона, уплотняемого катками, холодного асфальта, смесей на основе вспененного битума, экобетона, стабилизирующих цементных составов. Он подходит для дорожного, аэродромного строительства и стабилизации грунта в удаленных районах с суровыми климатическими условиями.

— Важным преимуществом завода «Bison» является возможность переработки отходов строительной отрасли: глины, ДАКа, шлака от добычи, шлама, литейных шлаков, стройотходов, — говорит представитель компании Никола Ричиарди. — Это позволяет сократить затраты на утилизацию, приобретение инертных материалов и защитить окружающую среду. Ведь в данном случае за счет повторного применения 100% строительных материалов используется меньше природных ресурсов, а количество свалок сокращается.

Завод может применяться в местах техногенных аварий, предотвращая миграцию токсичных веществ путем цементирования или битумирования. А быстрое перемещение к строительному объекту экономит средства на транспортировку бетона.

Увеличить скорость строительства и сократить расходы призван также автобетононасос из Южной Кореи EVERDIGM на шасси DAEWOO. Его привезет из Уссурийска компания «ПРЕМИУМАВТО» специально для демонстрации на bauma CTT RUSSIA 2018. Это машина предназначена для приёма свежеприготовленной бетонной смеси и её доставки к месту укладки. Важно, что подавать смесь можно как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях.

— Модель насоса EVERDIGM 53 СХ – 5, которую мы покажем, подает смесь на высоту 53 метров и сама по себе мобильна, — рассказывает генеральный директор компании Леонид Стаммо. Это позволяет строительным компаниям частично автоматизировать производство, уменьшив таким образом себестоимость возводимого объекта.

Принцип работы автобетононасоса заключается в том, что из смесителей непрерывно с определенной скоростью в его бункер подается бетонная смесь. Затем с помощью системы насосов она попадает в бетоновод, откуда поступает на место бетонирования, даже если оно, к примеру, расположено вертикально на высоте 15 этажа жилого дома.

А решение проблемы с перемещением подобной габаритной строительной техники по дорогам предложили в компании Putzmeister. В рамках выставки CТТ посетили смогут увидеть их «Зеленые насосы» нового поколения 30 класса. Модели Putzmeister BSF 36-4.16.H и BSF 42-4.16.H за счет уменьшенных габаритов, массы и осевой нагрузки позволяют владельцу техники не тратить время и деньги на получение разрешений и пропусков. Можно свободно передвигаться от объекта к объекту по обычным дорогам, сохраняя при этом производительность и качество работ по бетонированию.

— Техника Putzmeister ежедневно работает на тысячах высотных и подземных площадках стран мира. Она решает все возможные задачи по бетонированию, от производства и транспортировки до подачи и распределения смеси, -рассказывает старший менеджер по продажам компании Сергей Усачев. — В этом году мы покажем участникам выставки СТТ нашу бетононасосную, растворонасосную технику. В дополнение к самим машинам продемонстрируем запчасти и наш сервис.

Таким образом, с 5 по 8 июня в МВЦ «Крокус Экспо» на выставке bauma CTT RUSSIA 2018 можно будет познакомиться одновременно со всеми современными разработками в области производства и транспортировки бетона. Машины и мобильные заводы будут доступны для осмотра, а некоторые и для тест-драйва. Специалисты на стендах подробно ответят на все интересующие посетителей и участников вопросы.

Регистрация посетителей бесплатна и доступна на сайте www.bauma-ctt.ru. Стоимость входа без предварительной онлайн регистрации составит 500 рублей.