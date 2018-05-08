Внесение специалистов в национальный реестр специалистов

В соответствии с принятым 3 июля 2016 года Федеральным законом №372 ФЗ с 1 июля 2017 года все строительные организации, которые не вышли из системы саморегулирования и остались членами СРО, обязаны иметь в штате необходимое количество специалистов, внесенных в Национальный реестр строителей (НРС). Эти люди отвечают перед заказчиками за всю компании и по градостроительному кодексу могут понести административное и уголовное наказание. К ним предъявляются высокие требования по стажу и уровню образования.

Сколько специалистов строительная компания должна внести в НРС?

Для выполнения работ на обычных объектах в реестр специалистов Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) должны быть внесены сведения о минимум 2 сотрудниках, работающих в данной организации по основному месту работы – в случае если компания принимает в работу подряды на сумму не более 3 млрд рублей. Если компания работает по подрядам стоимостью более 3 млрд, то минимальное требование — внесение сведений о минимум 3 сотрудниках.

В случае ведения работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах требования отличаются. Если компания планирует выполнять по одному договору работы не более чем на 60 млн рублей, в штате должно быть не менее 2 работников, отвечающих требованиям:

должность руководителя

высшее образование по специальности или направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля

стаж работы по специальности не менее 5 лет

сведения об этих специалистах должны быть включены в Национальный реестр специалистов в области строительства

Помимо этого в штате должно быть не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет.

По мере возрастания уровня ответственности и сумм договоров растут и требования в отношении кадрового состава:

для договоров до 500 млн рублей требуются 2 руководителя и не менее 4 специалистов

до 3 млрд рублей — 2 руководителя и 5 специалистов

от 3 до 10 млрд требуется уже 3 руководителя и не менее 6 специалистов

для договоров свыше 10 млрд не менее 3 руководителей и 7 специалистов

Как вносятся данные в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ?

Для внесения специалистов в единый реестр можно обратиться непосредственно в НОСТРОЙ — это более долгий и хлопотный путь, так как при оформлении документов появится множество вопросов, в которые придется вникать.

Второй путь — обратиться в СРО, уполномоченное Национальным объединением строителей осуществлять данную операцию. Так компания сэкономит время на вступление, ведь саморегулируемая организация одновременно будет вносить сведения о специалистах в реестр и рассматривать заявление компании о вступлении в состав СРО. Это позволит максимально быстро приступить к работам на законных основаниях.

Кроме того, рекомендация НОСТРОЙ — это гарантия того, что саморегулируемая организация выполняет все требования законодательства и сохранила компенсационный фонд за предыдущие годы работы. К таким организациям относится СРО А «Объединение подземных строителей», которая вносит сведения в НРС о специалистах своих компаний совершенно бесплатно.

Для внесения данных необходимо предоставить:

Заявление о включении специалистов в реестр, заверенное нотариально.

Копии документов, подтверждающих наличие у специалистов профильного высшего образования, заверенные нотариально.

Копии документов, которые подтверждают наличие у специалистов необходимого стажа работы на инженерных должностях (трудовая книжка, должностная инструкция).

Копию документа, подтверждающего прохождение специалистов курсов повышения квалификации по профильному виду работ.

Если вам необходимо внести в реестр специалистов, которые не являются гражданами РФ, необходимо приложить копию разрешительных документов на работу.

Справку об отсутствии судимости, датированную не ранее чем за 12 месяцев на момент обращения к оператору.

Если специалист, которого необходимо внести в реестр является гражданином РФ, необходима копия СНИЛС, если не является – этот документ прилагается лишь в случае его наличия.

Копия паспорта специалиста.

Более подробно можно узнать по телефону +7 (812) 325-05-64.