Что делать компаниям, если СРО исключили из госреестра Ростехнадзора

Право осуществлять подготовку проектной документации выдаются саморегулируемыми организациями, включенными в общий государственный реестр. Однако это право действительно до тех пор, пока сама СРО является официально действующей. На деле случаются ситуации, когда саморегулируемую организацию исключают из госреестра, и тогда предоставленное ею право невозможно подтвердить.

Почему могут исключить из реестра?

Не достаточный размер компенсационного фонда (с учетом его исторического максимума).

Внутренние документы СРО не прошли проверку Ростехнадзора.

Нет в наличии минимального количества членов, которые соответствуют законодательств и внесены в национальный реестр специалистов.

Нарушения политики информационной открытости.

Решение об исключении принимается Ростехнадзором во внесудебном порядке. Для участников саморегулируемой организации это влечет за собой следующие негативные последствия: невозможность осуществлять деятельность, на которую было предоставлено право и возможная потеря внесенных в общий компенсационный фонд (фонды) финансовых средств.

Напоминаем, что взнос из компенсационного фонда не возвращаются организациям. Только в случае ликвидации СРО (добровольной или о решению Ростехнадзора) он может быть переведен в новую СРО, полностью или частично – зависит от сохранности компенсационного фонда.

Что делать если СРО исключили из реестра?

Компания может вступить в новую СРО сразу после публикации решения Ростехнадзора об исключении из госреестра саморегулируемой организации, в которую компания входит. Средства компенсационного фонда исключенной СРО зачисляются на счет НОПРИЗ и могут быть переведены на счет новой саморегулируемой организации по запросу компании.

В то же время компания вправе самостоятельно оплатить все требуемые взносы в компенсационный фонд. Исходя из разъяснений Минстроя, средства, переведенные НОПРИЗ из компенсационного фонда прежней СРО, могут быть возвращены компании. Это правило действует лишь в случае, если компенсационный фонд не был утерян.

Чтобы исключить риски подобной ситуации, необходимо крайне ответственно подходить к выбору саморегулируемой организации и отдавать предпочтение тем, кто уже много лет работает без проблем, например, СРО А «ОПС-Проект» — данная информация актуальна для тех, кто планирует вступить в СРО проектировщиков.