Можно ли заниматься межеванием зимой

Для того, чтобы определить точные границы земельного участка и подтвердить это документально, проводится межевание. Довольно часто споры между соседями в отношении смежных территории при самовольных захватах длятся годами. Подобные конфликты никому не нужны, а справиться с ними довольно просто – нужно просто установить законные границы. Это не займет слишком много времени, если вы поручите проведение геодезических работ опытным специалистам.

Кадастровые инженеры и геодезисты выполнят межевание, подготовят межевой план и передадут его клиенту. Полученный официальный документ позволит вам в будущем подтвердить свои права на земельный участок, в том числе, и при обращении в суд. Кроме того, вы сможете без проблем распоряжаться своей собственностью: продавать, дарить, сдавать в аренду. Когда лучше проводить межевание? Это можно желать в любое время года. Не нужно ждать лета, чтобы обратиться к специалистам кадастровой компании. Тем более, что земельный спор и даже проблемы с местными властями из-за участка могут возникнуть в любой момент. Лучше этого избежать.

Межевание включает кадастровую съемку, при этом не требуется съемка высотных отметок или коммуникаций, расположенных под землей. Даже если на участке лежит снег, необходимые работы можно будет произвести с достаточной точностью. Сложности могут возникнуть только в том случае, если снежный покров на земле будет аномально высоким, однако такие зимы в Москве и Подмосковье бывают не так уж часто, кроме того, всегда можно немного подождать, пока погода изменится.

Разумеется, межевание участка и другие геодезические работы необходимо заказывать в специализированном кадастровом бюро. Если вы ищете настоящих профессионалов в Москве и Московской области, обращайтесь в КБ «Недвижимость», где работают высококвалифицированные геодезисты, кадастровые инженеры и другие сотрудники, которые имеют большой опыт в проведении подобных изысканий. Кроме того, для проведения межевых работ необходимо использовать высокоточные геодезические приборы и специализированное оборудование. Все это гарантирует качественный результат в разумные сроки.

Итак, межевые работы можно заказать в любой момент времени. Не рекомендуем откладывать это слишком надолго, чтобы не пришлось платить штрафы или тратить время на то, чтобы стоять в очередях в государственных учреждениях.