Ни один загородный дом не обходится без системы стоков, которая отводит от дома сточные воды. Как и весь остальной мусор, сточные воды тоже нужно утилизировать, иначе весь окружающий пейзаж превратится в дурно пахнущее болото.



Для этого есть несколько решений, самое простое из которых – сливная яма. В ней сточные воды накапливаются, пока не будет вызвана машина ассенизатора, которая и откачает всё, что в яме накопилось. Это очень простое, дешевое в реализации решение, но в нём есть несколько недостатков, среди которых – постоянный неприятный запах, ограничение на количество стоков, ограничения, связанные с расстоянием до грунтовых вод и колодцев. Сливную яму можно устанавливать, если загородным домом пользоваться нечасто и недолго. Тогда это особого дискомфорта не вызовет. Иначе чистка сливной ямы станет постоянной головной болью.

Если же загородный дом использовать в качестве летней резиденции, что стоит подумать о более надёжном и современном септике, который сможет позаботиться об автономной очистке сточных вод. Подобной решение имеет несколько больших плюсов. Основной среди которых – отсутствие необходимости в постоянном опустошении септика.

Сточные воды в нём н накапливаются и их нет необходимости откачивать. Обслуживание септика – дело нехитрое и выполняется до четырёх раз в год, в зависимости от интенсивности использования.

Суть применения септика – в переработке сточных вод культурами бактерий, которые естественным образом разлагают все нечистоты на безобидные составляющие. Некоторые попадающие в септик фрагменты бактериями не перерабатываются. Они остаются в приёмном отсеке септика и должны быть удалены из него. В септике также имеются фильтры, убирающие из сточных вод мусор крупной фракции, чтобы система не забилась и работала эффективно. Их просто вынимают, чистят, промывают под проточной водой и ставят обратно.

Весь переработанный материал оседает в виде биологического ила. Биологически активный ил и есть тот самый материал, который перерабатывает сточные воды, в нём живут колонии бактерий, питающихся нечистотами. При эксплуатации септика постоянно скапливаются излишки активного ила. Чтобы септик от этого не страдал, все излишки попадают в камеру-стабилизатор. В ней ил минерализуется и его периодически надо оттуда откачивать. Для этого используется специальный насос, имеющийся в камере. В процессе работы эрлифт и фильтры забиваются и нуждаются в очистке. Делается это при помощи воды под давлением, а форсунки воздухоочистителя чистятся вручную.