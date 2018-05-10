Сверло горное

Горнодобывающая промышленность является одной из самых популярных и развивающихся промышленностей. Ее развитие требует разработки нового, более современного оборудования и технологических устройств. Одним из примеров являются сверла горные, без которых не обходится ни одна горнодобывающая промышленность. Существует значительное разнообразие данной продукции от различных производителей. Различают электрические, пневматические и другие устройства, которые отвечают разным требованиям. Например, электрические сверла иди другими словами сверла с податчиком, эксплуатируются преимущественно для бурения различных шпуров как мягких, так и твердых пород.

Основной особенностью, на которую следует обращать внимание при осуществлении выбора конкретного сверла, является коэффициент твердости горных пород, на которых и будет применяться выбранный предмет.

Как показали социологические исследования, одним из наиболее популярных горных сверл является электрическое, серии ЭРП18Д-2М.

Данные приспособления с податчиком эксплуатируются непосредственно в горнодобывающей промышленности с целью бурения шпуров по углям различной крепости, в том числе опасные по пыли и газу. Более того конкретные электросверла могут быть применены также для бурения шпуров при проходке пород в подготовительных выработках средней и ниже средней крепости.

Конструктивно данное устройство включает электродвигатель ЭД3К с механизмом управления и одноступенчатый или двухступенчатый редуктор в зависимости от модели.

Электрические устройства для сверления были произведены, следуя самым высоким параметрам безопасности. Таким образом, все электрические детали заключены в специальную взрывозащитную оболочку. А это способствует безопасному использованию данных устройств.

Они также снабжены аппаратурой дистанционного управления, что делает их использование более удобным.

Что касается пневматических ручных устройств серии СГП-1, следует отметить, что они используются для бурения шпуров и различных скважин, таких как анкерные, крепежные и нагнетательные диаметром от 35мм до 42 мм, как правило, по углю, а также по породам с низкой и средней крепостью. Область использования: горная промышленность, нерудная и строительная отрасли. Пневматическое ручное сверло обладает явными преимуществами. Оно лишено электропитания, что делает его работу безопасной при опасных условиях с повышенным содержанием газа и пыли. Еще одно преимущество – это высокая мощность при относительно низкой массе. Благодаря увеличению скорости прохождения шпуров, можно достичь снижения трудоемкости. Оборудование отличается относительно низкой стоимостью. Номинальная мощность сверла на шпинделе составляет 2,0. Рабочее давление имеет 0,5 МПа. Частота вращения холостого хода аппарата составляет 1800 оборотов в минуту, а под нагрузкой – 900 оборотов в минуту. Вес не превышает 8 кг.

Устройство обладает весьма высоким эксплуатационным ресурсом и долгим сроком службы.

Существует еще такое устройство, как шахтный разъем. Он используется для соединения либо разъединения пятижильного кабеля, а также реверсирования подключаемого электродвигателя в электрических сетях, ток короткого замыкания которых не превышает 2500А. Перечисленные сверла и другие сопутствующие товары можно приобрести у проверенного многолетним опытом поставщика ООО «ТехМаш». Персонал компании проведет качественную консультацию по любой выбранной Вами позиции и поможет выбрать именно то, что Вы ищете.