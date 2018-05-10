Возведение и обслуживание колодцев

Когда появляется загородный участок возникает много вопросов о его благоустройстве и получения на нём элементарных удобств. Они все достаточно легко решаются, кроме одной – как быть с водой. Это насущная проблема, которая должна решаться очень быстро. Стоимость её решения прямо зависит от её сложности.

Если где-нибудь рядом есть водопровод, то к нему за соответствующую плату можно буде спокойно подключиться. Но центральный водопровод есть далеко не везде, поэтому выбирать придётся из двух вариантов: бурить скважину или копать колодец. Бурение скважины – это самый долговечный и самый надёжный способ получить воду. Но вместе с тем он самый дорогой. Скважина – это не просто дырка в земле, её нужно соответствующим образом оборудовать. Это будет стоить столько же, сколько и само бурение. Скважина – очень затратный вариант.

Остаётся копать колодец с http://nash-kolodec.ru. Колодцы копали издавна, добывая воду самым простым и доступным способом. Принцип работы колодца очень прост – в него просачивается вода из грунта, однако вода под землёй бывает разная, и неправильно вырытый колодец станет источником неприятного запаха и пропавшей воды.

Самый верхний водный слой – это дождевая и талая вода. Она не годится для питья, если эта вода попадёт в колодец, он превратится в болото.

За ним следует верховодка – скопление воды от снеготаяния и осадков. Она скапливается над водоупорным горизонтом. Эта вода тоже для питья не пригодна. Её можно использовать разве что на сельскохозяйственные и технические нужды.

Ниже залегают грунтовые воды. Они находятся над ближайшим к поверхности водоупорным горизонтом. Их объём сильно зависит от количества атмосферных осадков. Глубина его залегания от 5 метров и глубже.

В большинстве случаев колодец, который долго и хорошо прослужит, могут выкопать только опытные специалисты. Они смогут определить, на какой глубине залегают грунтовые воды, смогут выкопать колодец с соблюдением всех мер безопасности, чтобы при этом никто не пострадал.

Сейчас при монтаже колодцы выкладываются бетонными кольцами, что практичнее чем деревянные срубы, которыми выкладывали колодцы раньше. Бетонные кольца, соединённые с помощью специальных герметизирующих составов, позволят создать плотные соединения и защитить колодец от попадания внутрь поверхностных вод.

Колодцы, которые используются для питья, необходимо регулярно чистить, иначе в воде начнут размножаться болезнетворные микробы, что сделает воду непригодной для питья.