Столичный — это новый жилищный комплекс, в котором представлены квартиры класса эконом и комфорт. Жильцам предлагается 50 вариантов планировок. Минимальная площадь квартиры 22.3 квадратных метра. Общая площадь застройки составляет 36 гектаров, а минимальная стоимость жилья — 1,8 млн рублей.

Чтобы узнать подробную информацию, рекомендуется посетить сайт для нового жилого комплекса «Столичный», где можно ознакомиться с ходом строительства, условиями покупки и подробным описанием квартир. Большинство квартир имеют одну и две комнаты. Жильцам предлагается три варианта отделки:

1. классика;

2. благородные породы дерева;

3. контрастное решение.

Подъезды жилых домов оборудованы специальными комнатами для обслуживающего персонала и санитарными помещениями. Для консьержей предусмотренные санитарные узлы. В некоторых квартирах предусмотрены большие кухонные помещения с двумя окнами. Здание возведено в соответствии с современными требованиями. Для снижения теплопотерь чердак и стены утеплены.

Особенности квартир в ЖК Столичный

Жильцов ждут высокие потолки 3 метровые потолки. Все помещения отделаны под ключ. Также необходимо отметить следующие преимущества:

• два санузла в двухкомнатных квартирах;

• специальные помещения для хранения бытовых вещей на первом этаже; наличие специализированной комнаты для хранения детских колясок.

На официальном сайте ЖК Столичный можно подобрать квартиру, воспользовавшись удобным калькулятором. Для выбора необходимо указать количество комнат, этаж, секции, и площадь. В рамках проекта покупателям предлагаются скидки до 9%. Предусмотрено ипотека с государственной поддержкой в размере 6%. Кроме того действуют специальные условия рассрочки. Подробную информацию можно получить по номеру телефона 7 495 181 02 60. Звонки принимаются с 9:00 до 20:00. Заинтересованные лица могут приобрести жилье в ипотеку. Сумма первоначального взноса варьируется от 0% до 20 зависимости от банка кредитора. Также отличается процентная ставка. Практически все банки готовы предоставить денежные средства на приобретение жилья сроком до 30 лет. Максимальная сумма кредита достигает 2,5 млн руб. Также предлагается приобретение недвижимости в новостройке в рамках услуги взаимозачета. Клиенты смогут продать жилье на вторичном рынке и купить комфортную квартиру в жилищном комплексе Столичный. На специальных условиях действует предложение по приобретению жилья в рассрочку. Срок рассрочки зависит от суммы первоначального взноса.