Как только речь заходит о собственном жилье, сразу появляется вопрос – как его строить? Вариантов много, материалов тоже, и цена будет соответствующей. Поэтому, если есть желание получить надёжный и тёплый дом, можно обратить внимание на каркасный дом.

Каркасные дома строят для самых разных нужд, например, для загородного домика, и в зависимости от этого выбирают материалы для постройки. Если это будет дом для постоянного проживания, то нужно позаботится о его утеплении и использовать для его постройки соответствующие материалы.

Каркасный дом представляет собой деревянный каркас из брусьев и досок, который облицовывается с обеих сторон, например, плитами OSB или СИП-панелями. Все свободное пространство в стенах заполняется утеплителем.

Возведение каркасных домов имеет много преимуществ, благодаря которым они приобрели большую популярность.

• Возведение каркасного дома стоит далеко не так много, как обычное строительство. Это очень экономичный вариант строительства.

• Каркасный дом – это сборная конструкция, на его возведение требуется немного времени. Затраченное время зависит от количества требуемых работ, но будет гораздо меньшим, чем при обычном строительстве.

• При строительстве используются звукоизолирующие материалы, поэтому построенный дом будет обладать хорошей звукоизоляцией.

• Более лёгкий каркасный дом не требует сооружения тяжелого фундамента. Если фундамент установить на винтовых сваях, это буден намного дешевле и не уступит в прочности и долговечности.

• За счёт лёгкой конструкции и лёгкого фундамента у дома отсутствует усадка. Поэтому можно не волноваться за трещины в стенах и сразу после окончания строительства начинать отделку дома.

• Стены дома хорошо держат тепло, так как для их сооружения используются современные утеплительные материалы в большом количестве. Поэтому в нём будет уютно как зимой в холод, так и летом в жару.

• Внутренняя отделка дома выполняется гораздо проще чем обычно. Стены дома идеально ровные, их нужно только зашпаклевать в местах крепления. благодаря такой конструкции все инженерные коммуникации тоже просто будет монтировать.

Благодаря сборной конструкции и сравнительно небольшому весу, каркасный дом стал для многих выходом из положения, когда требуется построить качественный дом, сэкономив при этом немало денег. Обработав нужным образом все деревянные конструкции и правильно подобрав материалы, можно получить простой и удобный, экологически чистый дом.