Аэропорты Москвы выбирают качество Алюминстрой

Обзор строящихся терминалов в аэропортах Москвы

Во всех аэропортах нашей столицы идет крупномасштабная стройка новых терминалов. Москва развивается, растет и аэропорты уже не справляются с растущим потоком посетителей, да и предстоящий чемпионат мира по футболу 2018 значительно увеличит пассажиропоток из разных стран.

Хочется не ударить лицом в грязь перед зарубежными гостями, ведь Москва — это лицо нашей столицы, а первое что увидят гости – это аэропорт. Поэтому для строительства новых терминалов были приглашены лучшие дизайнеры и специалисты, а при отделке используются самые современные отделочные материалы.

Выбирали лучшее, поэтому с гордостью можем сказать что и наша фирма приложила частичку усилий для становления современного образа нашей столицы. Для внутренней и внешней отделки новых терминалов были выбраны алюминиевые композитные панели Алюминстрой.

Домодедово

Один из крупнейших в России объектов в авиатранспортной отрасли – это строительство нового терминала Т2 в Домодедово. Не секрет, что этот аэропорт уже давно работает на пределе своих возможностей и новый терминал должен значительно разгрузить пассажиропоток.

Новый терминал Т2 будет соединен с первым терминалом, создавая тем самым единый комплекс огромного воздушного хаба на юге столицы. После ввода в строй объекта, аэропорт Домодедово будет способен обслуживать около 45 миллионов пассажиров в год, а по окончании работ площадь аэровокзального комплекса увеличится в 2 раза и составит около 500 тыс. м2.

Внутренние оформление и фасады терминала выполнены из алюминиевых и стальных композитных панелей нашей компании. Отделка залов, переходов, вестибюлей – это продукция, произведенная в России с использованием отечественных технологий и на российские деньги.

Шереметьево

В северной части «Шереметьево» закончилась большая стройка – 25 апреля введен в эксплуатацию новый терминал «B» (официальное открытие намечено на 7 июня), третий топливно-заправочный комплекс, подземный переход между терминалами, который соединит южную и северную зоны, что должно сократить время трансфера между ними в 4-6 раз. Расчетная пропускная способность нового терминала составит 20 миллионов пассажиров в год.

Для архитектурно-планировочного решения и дизайна интерьеров были приглашены архитекторы из британского бюро RMJM. Масштаб проектных и оформительских работ измеряется площадью общественной зоны в 55,9 тыс. кв. м. Вдохновение авторы проекта черпали в работах русских мастеров-конструктивистов. Архитектурная концепция должна была отражать «традицию, силу и прогресс, которые характеризуют современную Россию».

Как и в Домодедово, при облицовке стен, колонн и потолков были использованы алюминиевые композитные панели Алюминстрой. Новыми красками заиграли поверхности — зеркальные, глянцевые, матовые под золото, глубокого черного цвета и яркие оранжевые на фасаде.

Алюминстрой.

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