На какие этапы делится капитальный ремонт частного дома?

Если планируется капитальный ремонт в частном доме, то он будет иметь несколько отличные от ремонта квартиры этапы. Если хотите более подробно узнать обо всех возможностях современного ремонта, ценах и возможности заказать услуги по ремонту в частной компании, переходите по этой ссылке https://n-komfort.ru/czenyi/.

В частном доме ремонт делится на три основных этапа: внешние работы, замена элементов инженерных коммуникаций, внутренние работы. За второй этап браться самостоятельно не стоит, так как данный ремонт весьма затратный, требует специальных знаний и навыков, а если в процессе его выполнения будет допущена ошибка, то затраты могут увеличиться в два раза, так как все необходимо будет переделать.

Капитальный ремонт подразумевает замену старых окон и дверей, если их конструкция не отвечает современным стандартам или просто износилась и не подлежит ремонту. В данном случае тоже лучше не проводить самостоятельный монтаж, так как небольшая ошибка при установке приведет к провисанию конструкции, ее усадке, что в будущем выведет из строя фурнитуру и сделает окна негодными для использования. Установить самостоятельно можно только двери.

Почему так отличаются цены на ремонт в трехкомнатной квартире и в частном доме?

Цены на ремонт в трехкомнатной квартире будут ниже, чем стоимость капитального ремонта частного дома, так как в доме гораздо больше требующих внимания элементов. Один из таких элементов – фундамент. Если на нем есть глубокие трещины, значит, дом дал усадку и необходимо укрепить фундамент, чтобы сохранить целостность строения. Без проведения этой работы начинать отделочную стадию ремонта нельзя, так как состояние фундамента будет усугубляться, рано или поздно понадобится его укрепление. В таком случае декоративные элементы придется демонтировать и затем наносить заново, что увеличит расходы на ремонт.

Еще один элемент, который может потребовать ремонта – кровля. В данном случае объем работ и стоимость зависят от состояния кровли. Если система стропил поражена гнилью более чем на 50% от их общего объема, то необходима замена данного элемента. Если же состояние стропил нормальное, то меняют только материалы для тепло- и звукоизоляции и непосредственно саму кровлю. Предпочтительным материалом является металлочерепица и ондулин, а самым бюджетным – обыкновенный шифер.

Капитальный ремонт частного дома предусматривает и ремонт стен, в некоторых случаях их приходится перекладывать или подвергать укреплению, что тоже прибавляет к стоимости ремонта изрядную сумму.