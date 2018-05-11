Компания «VELESA» — строительство частных домов и коттеджей

Мечтаете об экологичном, комфортном и стильном доме для своей семьи? Выберите надежные фахверковые дома из клееного бруса от компании «VELESA». Разработка индивидуального проекта вашего будущего жилища необходима, чтобы грамотно скомбинировать все возможности предоставленного участка, ваши пожелания и самые смелые фантазии по организации интерьера. Дом, в котором удобно и приятно находиться каждому члену семьи, в котором найдется место для всего – вот на что могут рассчитывать наши клиенты.

Особенности фахверка

Фахверковые дома давно стали привычной и комфортной формой постоянного жилья на европейском уровне. Это неудивительно, фахверк стал популярен в мировой гражданской архитектуре еще в XV-XVI веках. До наших дней дошел более адаптированный вариант фахверка, сохранивший все преимущества и главные принципы начального строительства.

Несущей основой дома является деревянный каркас, а не стены. За счет этого снижаются затраты на возведение фундамента, подойдет облегченный вариант основы.

Каркас, выполненный из клееного бруса, станет визитной карточкой дома. Он остается заметным как с внешней, так и с внутренней стороны дома. Внутреннее оформление дома можно исправить по желанию заказчиков таким образом, чтобы очертания каркаса не были видны.

Лаконичный дизайн дает широкие возможности для панорамного остекления. Такой вариант оформления дома смотрится очень презентабельно.

Принципы работы компании «VELESA»

За 15 лет работы на рынке строительных услуг компания «VELESA» уверенно заняла свою узкоспециализированную нишу по возведению домов из фахверка в любом регионе РФ. Согласитесь, целенаправленная работа над совершенствованием технологий, производственных и организационных процессов и логистики в конкретном направлении строительства дает заметно более качественный результат, чем разнонаправленное строительство .

Почему клиенты компании «VELESA» уверены в высоком качестве домов

Мы используем первоклассную древесину ценных северных пород леса. Древесные волокна такого типа гораздо тоньше, они плотнее прилегают друг к другу и отлично подходят для формирования клееного бруса.

Собственное производство строительного материала в Ленинградской области позволяет нам внедрять собственную систему строгого контроля качества, самостоятельно заниматься тщательной упаковкой домокомплектов и бережной транспортировкой груза к месту сборки.

Готовые фахверковые дома полностью соответствуют государственным стандартам безопасности и СНиП. Сооружения изготовлены из экологичных материалов: при производстве клееного бруса мы отбираем лучшие ламели и используем безопасный клей.

Присоединяйтесь к сотням людей, которые уже получили дом своей мечты от строительной компании «VELESA».