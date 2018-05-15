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15 Май, 2018


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Трубы для скважины на воду

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в: Новости компаний
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Обсадные трубы широко используются при бурении газовых и нефтяных скважин. Для изготовления может использоваться сталь и ПНД.
Существует несколько видов резьбы обсадных труб, а также типов прочности в зависимости от использования.

Компания Trubavoz предлагает трубы для скважины на воду (в любом падеже ), изготовленные из ПНД. Продукция предприятия выпускается в 2 видах:

1. с резьбой;
2. без резьбы.

Основное предназначение рассматриваемых труб — обсадка артезианских скважин. Вся продукция сертифицирована и выпускается в соответствии с техническими условиями. Детали можно уточнить на сайте компании Trubavoz, а также по номеру телефона 8 812 748 15 53 или 8 911 837 07 77.

В каталоге компании можно приобрести металлоконструкции с толщиной стенок 5мм.Длина металлоконструкций варьируется от 3 до 12 м.Трубы могут соединяться с помощью резьбы или сварки. Оба варианта гарантирует безупречную герметичность. В среднем, срок службы рассматриваемых металлоконструкций составляет не менее 50 лет.

Обсадные трубы из полиэтилена низкого давления

На сайте предприятия можно ознакомиться со стоимостью труб, изготовленных методом экструзии. В отличие от металла, ПНД обладает небольшим весом, но достаточным запасом прочности. Практика показывает что трубы, изготовленные из полиэтилена низкого давления, могут эксплуатироваться на большой глубине. Немаловажным преимуществом является стоимость: трубы ПНД имеют гораздо меньшую цену, чем металлические конструкции. Монтажные работы требуют минимальных усилий. Также трубы ПНД достаточно легко ремонтировать. В некоторых случаях, а именно, при очень большой глубине, рекомендуется использовать металлические конструкции. В некоторых случаях на первых этапах бурения артезианской скважины монтируется металлическая труба, исключающая возможность осыпания стенок. После завершения бурения внутри металлической конструкции монтируется труба из ПНД. Двойная колонна может использоваться в том случае, если требуется защитить скважину от воды плохого качества. В свою очередь труба ПНД исключает возможность появления ржавчины и гарантирует отличные вкусовые качества воды. Необходимо отметить, что трубы из ПНД выдерживает достаточно сильные нагрузки. Этот материал рассчитан на эксплуатацию не менее 50 лет. Резьбовое соединение гарантирует простоту монтажных работ, а при необходимости — удобство ремонта. В каталоге компании можно приобрести трубы разного диаметра и длины в зависимости от глубины скважины. Также на ресурсе представлены: фильтры ПНД, переходники, оголовки, заглушки конусные, растворы для бурения, глухие крышки и другие необходимые элементы.

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