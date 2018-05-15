По 15ф производитель

ООО «Трансстроймеханизация» занимается изготовлением и установкой остановок общественного транспорта различных видов и типов.

Одним из наиболее экономичных и выигрышных решений является остановка по 15ф производителя ООО «Трансстроймеханизация», — удобный и компактный павильон ожидания транспорта. Данный вид остановок изготавливается с соблюдением всех технологий и представляет собой прочный несущий каркас из металла чёрного цвета. Нижний каркас проходит по всему периметру конструкции, при установке он заглубляется в дорожное покрытие, обеспечивая устойчивость всего павильона. При этом все металлические детали проходят качественную антикоррозионную обработку, обеспечивающую долговечность остановочного места.

В боковой стене предусмотрено большое застеклённое место для размещения рекламы. Рекламный щит на остановке по 15ф всегда защищен от попадания атмосферных осадков внутрь конструкции, обеспечивая сохранность рекламного баннера или афиши в первозданном виде.

В торце остановки обязательно размещается специальная рамка для установки трафарета с информацией о видах транспорта, останавливающегося в данном месте, и расписании движения. При этом не допускается перекрытие трафарета любыми элементами конструкции павильона, которые могут помешать пассажирам ознакомиться с нужной информацией.

Для удобства пассажиров остановочный павильон оснащается деревянной удобной скамейкой и крышей из прозрачного сотового поликарбоната.

Крыша непременно имеет специальные желоба для стока дождевой воды, что позволяет пассажирам на остановке чувствовать себя комфортно во время дождя или снега.

Скамейка непременно оборудуется рёбрами жесткости и собирается из 4 отполированных деревянных брусков длиной 2 метра 40 сантиметров.

ООО «Трансстроймеханизация», наработав обширный опыт в данном сегменте рынка, гарантирует наиболее высокое качество остановочного павильона. Сертифицированные материалы и лучших производителей позволяют поставлять на улицы города долговечные и удобные в использовании остановки общественного транспорта при невысокой её стоимости.

При этом изготовление павильона по 15Ф происходит в максимально короткие сроки. При этом гарантия на все виды остановочных павильонов, изготавливаемых на предприятии, составляет 12 месяцев. Монтаж производится с учётом особенностей грунта, а доставка павильона к месту установки осуществляется бесплатно.