Сегодня рольставни стали очень востребованным товаром. Многие наши граждане имеют возможность построить собственный загородный дом, коттедж или дачу. Но не на всех участках еще обустроена полная инфраструктура (охрана, освещение улиц, видеонаблюдение). Поэтому предпринимаются все возможные решения, чтобы защитить свое жилище от непрошенных гостей, уличного шума и солнечных лучей. Одним из них выступает установка рольставней. Обычно их изготавливают из стали и алюминия, но благодаря новым технологиям и разработкам специалистов, на рынке появились новые изделия – рольставни прозрачные, материалом для них служит поликарбонат. Среди отличий конструкций можно отметить полную защиту от всех воздействий извне, следовательно, их можно устанавливать не только в помещениях, но и просто на улице (для укрытия кафе, работающих летом, павильонов, киосков, террас, беседок, выставочных витрин магазинов и даже машино-мест в общем гараже).

Прозрачные рольставни весьма выгодны и практичны. Сегодня можно сделать выбор из двух вариантов, которые представлены в сегменте рынка данных конструкций:

смотровые, укомплектованные полиуретановой вставкой, благодаря этому изделия весьма устойчивы к пыли и уличной грязи. Поверхность их светопрозрачная.

светопрозрачные рольставни из полупрозрачного ПВХ с применением мсакролона.

О преимуществах изделий

Имея все положительные характеристики аналогичных изделий, выполненных из алюминия, прозрачные имеют еще и свои весьма важные свойства:

обеспечение защитной функции от попадания в жилище незванных гостей;

выпускаются в более привлекательном внешнем виде, благодаря постоянным внедрениям и новинкам дизайнеров;

удачно могут «соседствовать» с другими стройматериалами, дополняя друг друга;

у изделий малый вес;

высокие свойства в плане энергосбережения;

их очень легко и практично можно использовать;

защита оконных проемов от грязи, негативных последствий непогоды и посторонних не всегда приятных запахов с улицы;

высокие показатели по шумовой изоляции;

защита от прямых солнечных лучей без затемнения внутри здания;

свет пропускается по-разному (в одних видах полностью порядка 90 процентов, в других лишь рассеивание УФ лучей);

разные по своему предназначению помещения подходят для установки изделий;

обеспечение благоприятных условий в момент выполнения работ на ПК, так как бликов света на экранах не видно;

О некоторых свойствах материала для изготовления прозрачных рольставней

Монолитный поликарбонат обладает: