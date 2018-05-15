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15 Май, 2018


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Дома из клееного бруса

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в: Новости компаний
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Строительство жилища из клееного бруса является совершенно новым типом возведения деревянных сооружений в самые короткие сроки. Клееный брус представляет собой особенный материал, который отвечает всем нынешним требованиям и нормам по качеству для индивидуальной постройки, а также сохранил при этом все достоинства натурального дерева. На первый взгляд дома из клееного бруса отличаются тем, что имеют плоские и ровненькие поверхности.

Преимущества и особенности

Представленный вариант возведения домов имеет множество преимуществ, среди которых хотелось бы отметить следующие:

  1. Скорость возведения. Клееный брус обладает наименьшей усадкой – всего лишь два процента, потому дом строится гораздо быстрее. Кроме того, брус плоский и ровный, что также урезает сроки на возведение, так как для дополнительной отделки материала требуется минимум времени.
  2. Строительство в любой сезон. Из-за маленькой усадки строительство можно продолжать или даже начинать и осенью, и зимой. Брус не будет вбирать влагу, потому влажная и сырая погода ему не помеха.
  3. Аккуратность и привлекательность. Любое сооружение из клееного бруса смотрится современно и нестандартно.
  4. Разнообразие проектов. По причине того, что клееный брус может иметь длину больше двенадцати метров, архитектура здания может быть различной.
  5. Не нужно проводить герметизацию стенок. Профиль бруса разрешает уйти от законопачивания стыков и стен, так как места соединения плотные и не имеют пропусков.
  6. Есть возможность в одном строении возводить стены разнообразной толщины.
  7. Экологичность. Клееный брус, который производится добросовестными изготовителями, является совершенно безопасным и экологически чистым.

Дома из клееного бруса отличаются также долговечностью и прочностью. При этом размеры и геометрия дома со временем не меняются, дом не дает усадку, а клееная древесина сооружения не имеет внутренних напряжений. Материал не имеет разных неровностей, сучков и задорин, из-за чего построение выглядит более аккуратным и красивым. Теплоизоляция дома прекрасная, так как соединения брусков плотные и тщательные. Также, при строительстве, древесина обязательно профилируется, чтобы влага не попадала внутрь и не провоцировала гниение. Стоимость возведения дома из представленного материала вполне приемлемая.

Таким образом, становится ясно, что дома из клееного бруса пользуются большой популярностью и востребованностью, так как характеризуются долговечностью, привлекательностью, экологичностью и безопасностью.

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