Строительство жилища из клееного бруса является совершенно новым типом возведения деревянных сооружений в самые короткие сроки. Клееный брус представляет собой особенный материал, который отвечает всем нынешним требованиям и нормам по качеству для индивидуальной постройки, а также сохранил при этом все достоинства натурального дерева. На первый взгляд дома из клееного бруса отличаются тем, что имеют плоские и ровненькие поверхности.
Преимущества и особенности
Представленный вариант возведения домов имеет множество преимуществ, среди которых хотелось бы отметить следующие:
- Скорость возведения. Клееный брус обладает наименьшей усадкой – всего лишь два процента, потому дом строится гораздо быстрее. Кроме того, брус плоский и ровный, что также урезает сроки на возведение, так как для дополнительной отделки материала требуется минимум времени.
- Строительство в любой сезон. Из-за маленькой усадки строительство можно продолжать или даже начинать и осенью, и зимой. Брус не будет вбирать влагу, потому влажная и сырая погода ему не помеха.
- Аккуратность и привлекательность. Любое сооружение из клееного бруса смотрится современно и нестандартно.
- Разнообразие проектов. По причине того, что клееный брус может иметь длину больше двенадцати метров, архитектура здания может быть различной.
- Не нужно проводить герметизацию стенок. Профиль бруса разрешает уйти от законопачивания стыков и стен, так как места соединения плотные и не имеют пропусков.
- Есть возможность в одном строении возводить стены разнообразной толщины.
- Экологичность. Клееный брус, который производится добросовестными изготовителями, является совершенно безопасным и экологически чистым.
Дома из клееного бруса отличаются также долговечностью и прочностью. При этом размеры и геометрия дома со временем не меняются, дом не дает усадку, а клееная древесина сооружения не имеет внутренних напряжений. Материал не имеет разных неровностей, сучков и задорин, из-за чего построение выглядит более аккуратным и красивым. Теплоизоляция дома прекрасная, так как соединения брусков плотные и тщательные. Также, при строительстве, древесина обязательно профилируется, чтобы влага не попадала внутрь и не провоцировала гниение. Стоимость возведения дома из представленного материала вполне приемлемая.
Таким образом, становится ясно, что дома из клееного бруса пользуются большой популярностью и востребованностью, так как характеризуются долговечностью, привлекательностью, экологичностью и безопасностью.