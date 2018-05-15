Садовая мебель и аксессуары по привлекательной цене.

Сад, разбитый на дачном участке или рядом с коттеджем, – прекрасное место для отдыха на лоне природы. Несколько часов, проведенных под сенью дерев, позволять сбросить напряжение, вызванное ритмом современной жизни, и снизить уровень стресса. Для удобства и улучшения впечатления, производимого садом, рекомендуем приобрести мебель и аксессуары для него.

Уличные очаги

Вечером, когда сгущаются сумерки и мир медленно погружается во тьму, особенно приятно наблюдать за причудливым танцем языков пламени. Мы предлагаем заказать уличные очаги, предназначающиеся для установки на приусадебных участках. Используя такую конструкцию, вы защитите почву и растения от огня, а также обеспечите пожарную безопасность.

Уличные очаги для сада представляют собой сферическую металлоконструкцию. Ее поверхность покрыта жаропрочной краской, обеспечивающей защиту металла от негативных погодных факторов и, соответственно, предотвращающей развитие коррозии. Уличный очаг-сфера «Тайга» украшен резным орнаментом, включающим в себя силуэты деревьев и диких таежных зверей. Долговечное и качественное изделие реализуется по конкурентоспособной цене.

Комплекты садовой мебели

Такая мебель оптимально подходит для установки на верандах и террасах. Удобные и функциональные столы и стулья, лавки и табуреты производятся из качественных и прочных материалов. Обычно для этого используется металл, пластик, древесина, стекло, различные сплавы и гранит. Предметы мебели окрашиваются в разные цвета, поэтому вы сможете без труда выбрать комплект, отвечающий вашим предпочтениям, например одна из самых популярных в последнее время, мебель из литого алюминия Besta Fiesta.

Клиентам предлагается выбрать столы следующих форм:

прямоугольные;

квадратные;

овальные;

круглые.

Мы реализуем складную и раскладную мебель, а также кованые изделия, которые можно на протяжении круглого года не заносить в дом. Все предметы характеризуются высоким качеством, надежностью в эксплуатации и долговечностью. Материалы, из которых они производятся, соответствуют требованиям экологической безопасности.

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