Приняв решение о постройке загородного коттеджа, человек в первую очередь задумывается о выборе строительного материала. Это вполне очевидно, поскольку от качества стройматериалов зависит скорость возведения здания, его теплоизолирующая способность, долговечность и другие нюансы.

От фундамента до стен

Выбирая коттеджи под ключ, застройщику не помешает знать основные типы фундаментов. В качестве дешевого основания может использоваться ленточный фундамент, который может быть монолитным или сборным. Также для лёгких домов используются столбчатые фундаменты, изготовление которых может осуществляться из камня, глины, кирпича и даже дерева. Наиболее дорогостоящий вид фундамента — плиточный. Высота железобетонной плиты может достигать 1 метра. Рекомендуется использовать для возведения двух и трехэтажных домов. Свайный фундамент актуален для слабых грунтов. Существует несколько разновидностей свай, например, винтовые, вдавливаемые и другие.

Из чего строить стены?

Использование газо- и пеноблоков последние 10-15 лет газобетон приобрело огромную популярность. В состав блока входит цемент, вода, песок и специальный порошковый газообразователь (пенообразователь для пеноблоков). Этот материал гарантирует замечательный микроклимат в помещениях. Благодаря легкости блоков, застройщик может сэкономить на фундаменте. Среди недостатков необходимо отметить недостаточную прочность. Чтобы в процессе усадки не возникали трещины, сооружение требует хорошего армирования. Отдельного внимания заслуживает вертикальные швы на пазогребневых стыках, требующие тщательно проклеивания. Рекомендуется обратить внимание на то, что стены из рассмотренных материалов толщиной 40 см нужно утеплять. Для обеспечения теплоизоляции можно использовать пенополистирол, базальтовые маты и другие материалы толщиной не менее 10 см.

Каркасные дома

Такие сооружения строятся достаточно быстро и требуют минимальных затрат. Главным недостатком является недолговечность. Если дом из газо- и пеноблоков при соблюдении технологии строительства рассчитан на эксплуатацию в течение 100 лет, то деревянный каркас с утеплителем — от 25 лет. Каркасное сооружение обладает плохой шумоизоляцией и паропроницаемостью.

Использование кирпича и керамоблоков

На сегодняшний день строительство коттеджа из кирпича требует крупных инвестиций. Поэтому этот материал чаще всего используется для облицовки. Хорошей альтернативой являются керамические блоки, обладающие низкой теплопроводностью. Это позволяет возводить стены небольшой толщины, но обладающие высокой паропроницаемостью и морозостойкостью. В среднем один блок заменяет 6-7 кирпичей. Но строительство из керамоблоков нельзя назвать бюджетным.