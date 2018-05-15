Что можно разместить в гостиной комнате.

Назначение гостиной комнаты в жилье определяется не только её старинным названием. Это помещение давно используется как общее пространство для всех живущих в доме. Но при этом оно остается лицом жилища, и эти два условия являются определяющими при его обустройстве.

Решение этой задачи предполагает предварительный выбор дизайнерского решения интерьера. Функциональность, стиль, цвет, свет, зонирование помещения по потребностям владельца – все это важно, но не менее важным является состав мебели, определяющей целостную композицию этой комнаты.

Мебель для гостиной

При её выборе следует учитывать площадь и форму помещения. Особенно это важно для мягкой мебели. Традиционные для гостиной кресла и диван должны выбираться так, чтобы не загромождать её. Или наоборот – чтобы не оставалось неуместного пустого пространства. При проблеме с размещением от дивана можно отказаться – его можно заменить набором кресел, что позволит использовать небольшую площадь более гибко.

Классическая корпусная мебель в таком помещении – это добротный крупногабаритный шкаф. Но и он не обязателен, и гораздо эффективней будет купить стенку в гостиную. Эта продукция предлагается в широчайшем ассортименте – как по стилю и цветовой гамме, так и по размерам. Можно даже найти предложения для покупателей, ностальгирующих по прошлому – в духе мебели из квартир в прошлом веке.

При этом современная стенка содержит элементы, уместные для нашего времени, например, мини-бар и расширенное пространство для телевизора с большим экраном. В некоторых моделях есть и выдвигаемые поддоны для компьютерной клавиатуры.

Гостиная 21 века рассчитана не только для приема гостей, но и для повседневного использования. Особенно, если это единственная или одна из двух-трех комнат. Тогда будет уместным другое предложение от поставщиков мебели — компьютерные столы с надстройкой. Такой предмет обстановки будет полезен, поскольку соответствует стандартам и современного времяпровождения с гостями в интернете.

Полезные советы

При планировании обстановки гостиной целесообразно учитывать такие дизайнерские нюансы:

цвет стен не должен быть ярким и пестрым;

избегать разнотипной мягкой мебели;

количество декоративных и других предметов должно быть в меру;

не забывать про особенности естественного света, при необходимости пользоваться шторными системами;

самое комфортное искусственное освещение – локальное, не следует полагаться только на потолочные светильники;

помнить, что при низком потолке темная мебель «съедает» пространство.

В любом случае при выборе имеет смысл в первую очередь полагаться на собственные представления о том, для чего и для кого ваша гостиная предназначена.