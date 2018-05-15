Сборка щитов

Для ввода в эксплуатацию объектов электрохозяйства, зданий и сооружений необходимы электричество, начинается это все с согласования с электрическими сетями и заканчивается конечными потребителями электроэнергии – электрооборудованием.

Предприятия заказывают услугу по монтажу электрощитового хозяйства – все для разных целей, чаще всего щитки собирают для управления освещением (ЩУО) и автоматического ввода резерва (АВР). Крупные фирмы не ставят на конвейер типовые электрощиты, так как всё оборудование конечного потребителя разное и существует необходимость индивидуального подхода к каждому клиенту, именно это является хорошим бизнесом для субъектов малого предпринимательства и ИП.

Компания ООО «АЛТ» осуществляет сборку электрощитов любой сложности, для любых целей в короткие сроки на всех стадиях строительства, но мы рекомендуем начинать задумываться над этим вопросом заранее, так как все начинается с разработки проекта, в котором будут учитываться характеристики конкретных установок заказчика.

Рассмотрим процедуру производства щита:

— Проектирование необходимого электрооборудования, подбиваемые под конкретные показатели электропотребителя (мощности, токи, предельные нагрузки, синусоиды, напряжения и.т.п)

— Согласование проекта с заказчиком, а также подбор аналогов и ценовой политики предлагаемых аппаратов

— Заказ внутренностей электрощитового оборудования у заводов изготовителей, внимание – срок доставки данного устройств может варьироваться от 1 до 3 месяцев!!!

— Вот мы и подошли к не посредственному монтажу электрощита (очень важный момент, так как все детали корпуса и коммутации должны быть качественно собраны, что обеспечивает надежную и постоянную работу без аварийных ситуаций)

— Пусконаладочные работы (регулирование параметров под местность, погодные и климатические условия и цель эксплуатации предметов клиента)

— Установка щитка на объекте у клиента (если это прописано в договоре)

— Подключение приходящих кабелей и отходящих нагрузок (под отходящими нагрузками имеется ввиду – двигателя, кондиционеры, холодильники, печи, светильники и.т.п. и.т.д.)

— Пробный запуск в рабочем режиме

— Написание рекомендательного письма о проделанной работе! J (если Вы электромонтажная организация, советуем Вам брать такие письма, потому что это залог добрых, долговечный, взаимовыгодных отношений)

Спасибо с уважением к Вам и Вашему бизнесу, компания ООО «АЛТ»

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