Аварийные крупномеры являются угрозой здоровью людей и их имуществу. Удаление аварийных деревьев на даче или возле многоквартирного дома должно выполняться профессионалами. Не стоит медлить и ждать, что причина разрешиться сама собой. Существует большой риск того, что такое дерево способно упасть в самый неподходящий момент. Мы предлагаем воспользоваться нашей услугой и провести профессиональное удаление аварийных деревьев специалистами с большим опытом такой работы.

Признаки и симптомы аварийного дерева

Вовремя произведенный спил аварийного крупномера поможет избежать риска его падения на людей или припаркованные автомобили. Но как понять, что дерево пора удалять? Существует несколько признаков, указывающих на это:

появление трещины в стволе;

образование дупла и появление дятлов;

отслоение коры на большом участке ствола;

сильный крен дерева;

появление большого числа сухих веток.

К сожалению, аварийное дерево не всегда характеризуется вышеперечисленными признаками. Случаются ситуации, когда дерево падает без этих симптомов. Если существует риск падения крупномера, то обратитесь за помощью в нашу компанию. Специалист-арборист проведет необходимые исследования и точно определит, нуждается аварийное дерево в удалении или нет.

Как происходит профессиональный спил крупномеров

Опытные арбористы нашей компании, при удалении аварийных деревьев используют безопасную технологию. Мы отгораживаем территорию возможного падения дерева и с помощью автовышки начинаем уменьшать его высоту. Если дерево не признано сухостоем, то его спил можно проводить с помощью промышленного альпинизма.

К сожалению, валка аварийного дерева в условиях большого города не всегда предусматривает наличие свободной площадки внизу. Поэтому метод спила крупного растения по частям является наиболее предпочтительным. Для спуска спиленных частей ствола и кроны используются тросы или другие механизмы.

Валка аварийных деревьев в нашей компании производится бригадой профессионалов с большим опытом. Арбористы и их ассистенты контролируют спуск частей дерева или производят свал целого растения по намеченной траектории.

Снизить риск повреждения коммуникаций и имущества граждан можно придерживаясь следующих требований:

В обязательном порядке ограждается территорию;

Производится фиксация спускового блока;

Качественно увязывается ствол с помощью специального троса;

Удаление происходит с веток, а затем пилиться ствол;

Спиленные части аккуратно спускаются по заранее зафиксированному блоку.

Удаление аварийных деревьев заканчивается распилом и погрузкой сваленного дерева на специальную технику для вывоза на место переработки. По законам РФ вырубать сухостойные аварийные крупномеры можно без согласования этого действия в специальных департаментах. Если дерево не имеет признаков сухого, но является аварийным, то его удаление нужно согласовать в отделе природопользования и охраны окружающей среды вашего города.