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16 Май, 2018


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Конвектор для обогрева дома, какие виды приборов бывают?

Написал (а)
Дата:
в: Новости компаний
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Конвекторы отопления – это приборы, которые позволяют прогревать дом эффективно, при низких показателях температуры в теплообменнике, при этом прогрев происходит равномерно от пола и до потолка. Разница в температуре внизу и вверху комнаты при использовании конвектора может колебаться в пределах 1-2 градусов. Если хотите узнать о данных приборах, их разновидностях и стоимости более подробно, переходите сюда https://helios-heating.ru.

Классифицировать приборы можно по нескольким характеристикам: мощность, габариты, особенности конструкции и местоположение в помещении. В целом все приборы можно разделить на такие разновидности:

  1. Настенные конвекторы водяного отопления. Они имеют небольшой вес и могут устанавливаться даже на поверхности из гипсокартона под оконными проемами. Габариты приборов бывают самыми разными, но даже самый минимальный размер ни в чем не уступает обычным батареям.
  2. Встраиваемые в пол конвекторы – легко устанавливаются в специальные каналы на полу или плинтусы.
  3. Напольные водяные конвекторы отопления – похожи на устанавливаемые на стену приборы, отличия состоят в том, что конструкция неразборная и имеет невысокий показатель теплового напряжения, что обеспечивает высокую пожарную безопасность прибора.

Как подобрать водяные конвекторы отопления?

Чтобы определиться с выбором той или иной разновидности, необходимо изучить характеристики каждой из них. К примеру, напольная конструкция имеет больший вес в сравнении с настенной, потому используется в основном для установки в торговых или производственных помещениях. Модели, которые встраиваются в пол, имеют более сложную конструкцию, чем настенные. Что касается конвектора для установки в плинтус, то он требует специальной ниши, в которую устанавливает трубопровод и корпус самого изделия.

Приборы для напольной установки могут монтироваться внутрь пола, чтобы не мешать передвижению по помещению. Есть разновидности настенных конструкций, которые тоже можно утапливать в пол.

Подбирая конвектор для обогрева дома с большими окнами лучше остановиться на встраиваемой модели или той, которая устанавливается в плинтус. Данные модификации имеют ребристый нагреватель, устанавливаемый в специальный канал в плинтусе или полу. При работе он образует вертикальную тепловую завесу. В своей работе прибор поглощает холодный воздух, нагревает его о медные пластины расположенного внутри теплообменника и возвращает уже прогретым. Потому модификация не сказывается на его эффективности, а лишь позволяет наилучшим образом расположить конвектор в помещении.

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