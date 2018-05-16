Использование систем видеонаблюдения давно уже перестало быть экзотикой. Видеонаблюдение стало практически стандартом, требуемым в каждом магазине или офисе.

Несмотря на популярность системы видеонаблюдения, мало кто знает, как именно оно работает. Делая выбор оборудования и устанавливая его, многие часто совершают много ошибок.

Первое, что нужно решить – где именно будут стоять камеры, сколько и каких. Очень часто камеры устанавливаются на улице, для наблюдения за входом в здание, за парковкой, за улицей непосредственно перед входом. Такая камера должна выполнять несколько требований: она должна быть защищённой от воздействия воды, у неё должна быть хорошая инфракрасная подсветка. Если камера ставится для наблюдения за большой территорией, лучше, если она будет управляемой, то есть с поворотным механизмом.

Внутри помещения уже защита от влаги не нужна, поэтому камеры для минимизации занимаемого ими места, могут устанавливаться вообще без купола (купольные камеры). Перед установкой нужно решить, нужно ли будет вести видеонаблюдение ещё и в тёмное время суток. Если это необходимо, то камеры должны иметь инфракрасную подсветку. Для внутренних камер имеет самое большое значение угол обзора. В каждом случае выбирается камера с нужной оптикой.

После выбора камер нужно определиться с видеорегистратором. Видеорегистратор должен поддерживать работу с выбранным типом камер. Он должен быть рассчитан на подключение нужного количества камер с небольшим запасом, чтобы была возможность масштабирования видеонаблюдения. В остальном он выбирается по обеспечиваемым им функциям, например, он может включать что-нибудь при возникновении каких-то событий, например, при движении на камере.

Немаловажным является приобретение источника питания для камер. Он должен выдавать достаточную мощность, чтобы подключить к нему все камеры. Потребляемый камерами ток указывается в документации к ним. Все значения складываются и блок питания выбирается таким образом, чтобы значение максимального тока блока питания превышало подсчитанную сумму всех токов как минимум на четверть – блок питания не должен быть нагруженным полностью, так он дольше прослужит.

Последним решается вопрос с местом установки камер и количеством кабеля и фурнитуры для монтажа. В некоторых случаях камеры должны покрывать большую площадь без остатка. При этом они располагаются таким образом, чтобы обзор обеспечивался без мертвых зон.