С каждым годом наша планета загрязняется всё больше. Кроме промышленных выбросов в почву и воздух выбрасывается огромное количество других соединений, которое оказывает отрицательное воздействие на здоровье живых организмов. В первую очередь это касается загрязнения питьевой воды. Сегодня эта проблема становится крайне важной для каждого человека.

Очистные сооружения для частных домов

Одной из проблем при загрязнении окружающей среды является использование выгребных ям. Так, эксплуатация не укомплектованных котлованов приводит к попаданию загрязнений в колодцы и скважины. Радиус загрязнения в данном случае может достигать 50 м. Для обеспечения герметичности требуется использование бетонных котлованов, чем могут похвастать не все владельцы загородных участков. Вместе с нечистотами в воду попадают поверхностно-активные вещества, которые аккумулируются в грунте, а затем попадают на столы в виде овощей и фруктов. Использование септиков также не решают проблему, так как механическая очистка позволяет устранить до 60 70% загрязнений. Практика показывает, что после выведения «очищенной» воды из септиков в ней могут содержаться возбудители различных болезней. Существует ли решение проблемы, которая касается каждого человека?

Инновационные решения и экологичность

Решением проблемы, связанной с очисткой сточных вод может стать ассоциация «Экологический Комфорт». На официальном сайте организации ec-co.ru (в любом падеже ) можно получить подробную информацию о внедрении инновационных решений по очистке сточных вод. Например, на сайте представлена автономная система по очистке стоков, ориентированная на эксплуатацию в течение 50 лет.

Особенностью системы является то, что для откачки не требуется крупногабаритная техника. Система осуществляет очистку при любых погодных условиях. Корпус автономной системы состоит из полипропилена, который не подвержен деформации и коррозионным процессам. Такая система занимает не более 2 квадратных метров земельного участка. Но самое главное преимущество рассматриваемой камеры является то, что очистка достигает 98%. В камере содержится бактерии, разлагающие отходы на мелкие частицы. При этом разложению подлежат даже поверхностно-активные вещества. В процессе переработки отсутствует неприятный запах и гниение.

После аэрации вода пригодна для повторного использования. При этом полностью сохраняется природный ресурс нашей планеты. Ознакомиться с экологичными очистными сооружениями ассоциации «Экологический Комфорт» можно на официальном сайте ec-co.ru.