ИННОПРОМ — 2018 открыл регистрацию посетителей

В этом году в выставке примут участие более 100 стран.

9-я Международная промышленная выставка ИННОПРОМ пройдет с 9 по 12 июля 2018 года в Екатеринбурге. Регистрация участников и посетителей доступна на сайте выставки http://www.innoprom.com/ registration/. В разделе «Регистрация» подробно описан порядок оформления и получения бейджей различным категориям участников, включая посетителей, экспонентов и СМИ.

В этом году первые два дня работы выставки, 9 и 10 июля, станут для посетителей платными. При этом бесплатно побывать на ИННОПРОМ-2018 смогут все желающие 11 и 12 июля, предварительно зарегистрировавшись на сайте.

Антон Атрашкин, директор деловой программы ИННОПРОМ:

«Выставка промышленная и коммерческая, поэтому профессиональный покупатель в приоритете. Чтобы снизить концентрацию праздных посетителей выставки, в первые два дня мы вводим плату 300 рублей и призываем загрузить свои данные на сайте, чтобы не задерживаться на регистрации. Зато в третий и четвертый день выставки вход бесплатный для тех, кто не поленился и зарегистрировался онлайн. Так что мы по-прежнему демократичны и в то же время пытаемся сделать пребывание профессиональных посетителей максимально комфортным».

Анастасия Мартинен, директор ИННОПРОМ:

«Мы также вводим новый маркетинговый инструмент, который должен понравится участникам ИННОПРОМ – промо-коды, которые они могут использовать для приглашения своих партнеров посетить выставку бесплатно. Этот инструмент широко используется на всех крупных мировых выставках и помогает существенно увеличить число профессиональной аудитории на выставке, повысить лояльность партнеров».

Тема ИННОПРОМ: «Цифровое производство». Страной- партнером ИННОПРОМ-2018 выступает Южная Корея. Корейская экспозиция представит более чем 100 компаний и организаций. Планируется привезти для демонстрации передовое южнокорейское промышленное оборудование и технологические инновации.

Кроме Южной Кореи, в выставке примут участие несколько национальных экспозиций, включая Швейцарию, Германию, Италию, Японию, Словакию и Беларусь. Всего в ИННОПРОМ в качестве экспонентов и участников деловых мероприятий примут участие более 100 стран.

Организатором ИННОПРОМ выступает Министерство промышленности и торговли РФ, генеральным партнером – «Российский экспортный центр».

Оператор ИННОПРОМ – компания «Бизнес Ивент» (http://business-event.com/ru/)