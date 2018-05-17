Особенности и принципы выбора циркуляционных насосов

Автономная система отопления – лучшее решение для обогрева загородных домов. Хороший котёл в сочетании с грамотным проектированием трубопровода позволит создать оптимальный микроклимат для комфортной жизни. Но порой недостаточно естественной циркуляции теплоносителя, в результате чего эффективность отопления снижается, а расход топлива увеличивается. В этом случае целесообразно установить прибор, который обеспечит принудительный разгон воды в системе.

Для этой цели подойдёт циркуляционный насос для отопления. Он способствует непрерывному движению теплоносителя. Кроме того, с помощью таких приборов внутри труб и радиаторов создаётся ровное давление, что тоже немаловажно.

Какие виды агрегатов существуют

При покупке циркуляционного насоса необходимо разобраться в особенностях разных типов устройств. В основном выделяют такие модели:

С сухим ротором. Обладают высоким коэффициентом полезного действия, поэтому подходят для оснащения больших отопительных систем. В продаже представлены моноблочные, консольные и инлайн-насосы. Модели характеризуются отличной герметизацией за счёт применения скользящего торцевого уплотнителя. С мокрым ротором. Используются в жилых домах. Приборы имеют лучшую функциональность, поэтому их удобно применять в трубопроводах с малым диаметром сечения труб. Насосное оборудование бесшумное, не нуждается в сложном техническом обслуживании и сальниковых уплотнителях. Оно долговечное и надёжное. Однако КПД намного меньше, чем у моделей с сухим ротором. Показатель не превышает 50%.

Очевидно, что для небольших домов лучше выбирать «мокрые» насосы. Они будут эффективно разгонять теплоноситель и обеспечивать более качественный обогрев помещений. На производственных объектах или в габаритных домах целесообразно оснастить систему агрегатом с сухим ротором. Высокий КПД гарантирует надлежащую работу отопительного оборудования и экономию потребления топлива.

Преимущества использования

Хороший вопрос: «А действительно ли нужна принудительная циркуляция?». Опыт показывает, что установка насосов обеспечивает более удобную и практичную эксплуатацию отопительной системы. В частности, агрегаты:

равномерно распределяют тепло по всему дому. Комнаты прогреваются одинаково, поэтому не будет так, что в одном помещении холоднее, чем в остальных;

предоставляют возможность регулировать систему;

совместимы с автоматикой. Это гарантирует бесперебойную работу насосного оборудования в установленном режиме;

экономят электричество. Расходы снижаются до 50%. Это достигается за счёт настройки нужных параметров работы насоса;

функциональны. Насосы могут работать как с водой, так и с этиленгликолем;

надёжны. Современные модели очень простые и долговечные. Они имеют запас рабочего ресурса на десятилетия.

Циркуляционные насосы пригождаются в системе с закрытым контуром, когда необходимо увеличить давление внутри и общую производительность. Они могут устанавливаться как в частных, так и в многоквартирных домах. Разнообразие параметров позволит купить оптимальный вариант для ваших условий эксплуатации.

Советы по выбору

Грамотный подбор насосного оборудования нуждается в правильном расчёте устройства. Сделать это можно самостоятельно или обратиться за помощью к специалистам. К примеру, в магазине http://www.ooo-mik.ru/ качественно консультируют по поводу выбора насосов и предлагают разные решения для обустройства отопительной системы. Если вы собираетесь проанализировать агрегаты сами, возьмите на заметку следующие нюансы:

при вычислении производительности учитывайте самые высокие нагрузки, способные возникать при наиболее низкой температуре в сезоне;

обратите внимание на максимальную температуру. Поскольку агрегат перекачивает нагретую воду, он должен выдерживать значение до 110 градусов. Перед покупкой убедитесь, что насос рассчитан на такой показатель;

узнайте, присутствует ли возможность изменения режимов потребления электроэнергии. Такая функция позволит уменьшить расходы в том случае, если производительность превышает необходимую для вашей системы.

При правильном выборе получится укомплектовать отопительную систему действительно эффективным насосным оборудованием, которое сможет справляться со своей задачей на все 100%.