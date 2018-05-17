Тротуарная плитка михнево

В качестве покрытия для тротуаров, пешеходных дорожек и придомовых подъездов часто использовали асфальт и бетон. Но такое покрытие недолговечно, и со временем начинает разрушаться, сказываются агрессивные атмосферные условия и перепады температуры. Вместо них начали использовать тротуарную плитку.

По сравнению с асфальтом и бетоном использование тротуарной плитки Михнево даёт несколько преимуществ.

• За счёт использования вибрационной прессовки, тротуарная плитка имеет более плотную структуру, поэтому она обладает большим сопротивлением перепадам температуры. При таянии снега вода меньше проникает внутрь пор и её последующее замерзание не влечёт таких печальных последствий, как для бетона.

• Тротуарная плитка более простая в монтаже. Если же при этом придерживаться правил, то она не будет проседать, как это может делать бетон и асфальт. Для монтажа плитки не нужен даже скрепляющий раствор, она укладывается на подготовленную и выровненную поверхность.

• Плитку легче демонтировать. Если понадобится снять покрытие, чтобы добраться до подземных коммуникаций, не придётся его взламывать с применением спецтехники, вывозить как мусор, а потом заново всё укладывать. Тротуарную плитку можно просто поднять, выполнить все работы, и положить её на место. При этом не будет никаких затрат на изготовление нового покрытие, можно использовать ту же самую плитку.

• Тротуарная плитка может быть изготовлена любой конфигурации и цветового исполнения. Поэтому её можно подобрать под любое оформление, сочетая цвет, например, с фасадом здания. Из фигурной плитки, форма которой тоже может быть получена индивидуально, можно выкладывать всевозможные рисунки, придавая покрытию оригинальность.

Сфера применения тротуарной плитки очень велика. Её можно использовать в качестве покрытия пешеходных дорожек в парках, особенно разноцветную и фигурную, выкладывая из неё замысловатые узоры и дополнительно украшая пейзаж. С её помощью можно облагораживать придомовую территорию, получив надёжное покрытие, по которому смогут ходить люди и ездить машины, не причиняя ей никакого вреда. Срока эксплуатации плитки хватит как минимум на десять лет. При необходимости, в случае повреждения части плиток, их можно демонтировать и положить вместо них новую, затратив на это минимум времени и усилий.

Использование тротуарной плитки позволяет не только получить надёжное и долговременное покрытие, но и сэкономить на нём немало денег.