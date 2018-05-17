Кондиционеры в Алма-Аты

Подходит лето и многие начинают задумываться о приобретении кондиционера, предпочитая один раз потратиться на его приобретение, но все время быть потом в комфортных условиях. Остаётся только выбрать кондиционер.

Прежде всего следует определиться с типом охлаждающей системы на http://ramin.kz/.

Оконный вариант

Такое исполнение кондиционера ещё можно встретить в продаже, они используются до сих пор. Кондиционер выполнен в виде моноблока, который вставляется в оконный проём. Основное его преимущество – его цена, он стоит дешевле остальных систем кондиционирования. Но у него есть и существенные недостатки. Несмотря на возможную простоту в установке, проём в окне ещё нужно подготовить, а это сделать не так просто. К тому же, он слишком шумный и для домашнего использования не годится.

Мобильные напольные моноблоки

Особенность конструкции – весь горячий воздух выходит через трубу, которая должна выводится через проём на улицу. Поэтому он все равно привязан к одному месту. Компрессор размещается прямо в комнате и создаёт лишний шум, а гофротруба вместе с коробкой кондиционера загромождают помещение. Мощность его тоже не сильно большая, большую площадь не охладит, максимум — небольшую комнату.

Сплит-системы

Кондиционер состоит из двух и более частей. Основная часть, включающая компрессор и конденсатор, монтируются на улице. Внутри помещения монтируется вторая часть, в которой находится непосредственно испаритель, отвечающий за охлаждение. Благодаря этому от такого кондиционера минимум шума, всё вырабатываемое тепло остаётся на улице. Единственным минусом является большая сложность монтажа – между двумя блоками тянутся кабели и металлические трубки, поэтому самостоятельная установка превращается в проблему. В некоторых вариантах присутствуют несколько внутренних блоков и один внешний – это мульти сплит-системы. Они позволяют охладить больший объём, но цена их гораздо больше, как и сложность монтажа.

При выборе кондиционера следует обращать внимание на мощность. Чем больше охлаждаемая площадь, том большей должна быть мощность кондиционера. Примерно рассчитывают, исходя из 1 кВт на каждые 10 кв.м.

Так же подбирают и дополнительные возможности, например, кондиционер может служить для обогрева в холодное время года, или обладать инверторной системой, отключающей кондиционер при достижении заданной температуры.

Правильно выбранный кондиционер поможет в летнюю жару и сэкономит деньги.