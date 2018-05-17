Высокая прочность сатина в сочетании с практичностью и долговечностью способствовали тому, что этот материал получил широкое распространение при изготовлении натяжных потолков.

Первые образцы ткани были изготовлены несколько столетий назад в Азии. Современные материалы изготавливается преимущественно из синтетических нитей.

В чём преимущество сатинового потолка?

Особенностью материала является фактурная поверхность. Сатин придает лёгкий глянец, но не относится к матовым или глянцевым поверхностям. Он создает легкое отражение без бликов, элегантный дизайн и обладает фактурной поверхностью. Ещё одной особенностью материала является высокая прочность. Профессиональные дизайнеры нередко используют этот материал для украшения апартаментов.

Где приобрести сатиновые потолки?

На сайте http://potolokneva.ru/satinovye-natyazhnye-potolki/ компании «Потолки Нева» представлен широкий ассортимент сатиновых потолков в различных цветовых решениях. Компания оказывает услуги по монтажу и демонтажу поверхностей. На ресурсе можно воспользоваться конструктором цветовых решений и узнать стоимость натяжного потолка в режиме онлайн. Для этого необходимо задать соответствующие параметры:

1. цвет потолка;

2. цвет стен;

3. цвет пола.

После этого необходимо указать фактуру потолка, площадь помещения, количество светильников, труб и углов. Также заинтересованные лица могут ознакомиться с примерами работ и заказать бесплатный замер. Детали доступны по номеру телефона 7 812 426 10 15.

Одним из преимуществ сатиновых поверхностей является простой монтаж. Натяжные конструкции можно снимать и устанавливать несколько раз, причём поверхность не потеряет свою форму. Сатиновое покрытие содержит синтетические нити, поэтому с легкостью выдерживает высокие температуры. Нередко сатиновые натяжные потолки монтируют в банях и саунах. Дополнительным преимуществом является высокая шумоизоляция. Несмотря на качественные характеристики материала, рекомендуется на бетонные поверхности устанавливать дополнительные утеплители, например, минеральную вату

В отличие от глянцевых и матовых поверхностей, сатиновые потолки не рекомендуется протирать губками. Также категорически запрещено использовать абразивные вещества. Для ухода за сатиновой поверхностью используются специальные аэрозоли. Также можно использовать раствор нашатырного спирта с концентрацией 10%.