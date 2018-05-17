Особенности природы вируса гепатита С и специфика его лечения

Вирус гепатита С был идентифицирован и выделен в отдельное заболевание более 30 лет назад. В основе его строения находятся молекулы РНК, которые близки по своей природе с желтой лихорадкой или клещевым энцефалитом. Во всем животном мире на этот вирус реагируют еще шимпанзе. Но они практически не используются в клинических испытаниях — слишком дорогостоящим получается процесс и сложным в плане ухода за приматами этого вида.

Как вирус избегает иммунного надзора

Сложностью диагностирования и лечения. невозможностью найти действенную формулу вакцины и бездействие иммунной системы в 80% случаев объясняются генетической неоднородностью вируса — он постоянно мутирует, создавая собственные клоны и меняя код ДНК. Из-за этого сейчас точно изучены шесть генотипов болезни и еще пять находятся на стадии изучения. При этом еще и каждый генотип делится на 10 подвидов (субтипов). Часто в организме появляются квазивиды вируса, которые не реагируют на подавляющее действие иммунной системы.

Поэтому презентация препаратов, которые успешно подавляли любые разновидности зловредной болезни, стали настоящей сенсацией в области фармакологии. Сейчас медики во всем мире пользуются оригинальными дорогостоящими препаратами и более бюджетными дешевыми препаратами Софосбувиром и Даклатасвиром в составе дженериков — лекарственных аналогов. Они прекрасно сохраняют все терапевтические качества оригиналов и столь же результативны в борьбе с болезнью.

Когда используют дженерические препараты

Недорогие Софосбувир и Даклатасвир в составе дженерических медикаментов способны помогать пациентам с острой или хронической формой ВГС, с циррозом печени и тем, кто уже имел негативный опыт лечения (чаще всего это касается интерфероновой терапии). Их назначают даже в случае новой вспышки вируса — болезни свойственны рецидивы (реактивация). Иногда даже после трансплантации печени вирус возобновляет свою разрушительную миссию по отношению уже к донорскому органу.

Назначение комбинаций препаратов с недорогими Софосбувиром и Даклатасвиром происходит в индивидуальном порядке и с учетом множества факторов. Врачи настоятельно рекомендуют пациентам детородного возраста на время терапии предохраняться в ходе половой жизни — зачатие стоит отложить до полного выздоровления и подавления вируса.

Специалисты же регулируют целесообразность определенных комбинаций и режим приема. Но чаще всего назначают прием 1 таблетки раз в сутки и для этого советуют выбрать удобное время, чтобы придерживаться его весь курс. Заказать и купить дешевые препараты Софосбувир и Даклатасвир можно на специализированных сайтах в интернете.