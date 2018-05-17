В подавляющем большинстве случаев семьи проживают в небольших квартирах. При этом необходимо позаботиться о том, чтобы помещение было максимально функциональным, комфортным и красивым. Помогут поэтому интерьерные решения от профессиональных дизайнеров.

В первую очередь дизайн интерьера предусматривает разделение жилплощади на функциональные зоны. Необходимо сделать так, чтобы каждый член семьи ощущал комфорт, например, для малыша крайне важна игровая зона, а для взрослых – места отдыха, работы. Если планируется пополнение в семье, то об этом необходимо позаботиться заранее. Обязательным элементом интерьера является отдельная зона для хранения вещей. Как правило, при наличии детей для этого требуется выделить достаточно много места. Следующий этап — организация рабочего пространства для взрослого человека и ребенка, например, школьника.

Свободная планировка или обычная квартира?

На сегодняшний день многие дизайнеры предлагают объединить кухню и гостиную. В таком случае место для сна может отделяться перегородкой. В результате жильцы получается современную и функциональную квартиру со свободной планировкой, но не всегда удобную. Если в семье есть дети, то от такого варианта лучше отказаться. Человеку часто требуется уединиться и отдохнуть. Если же в дом придут гости, то веселиться придется всей семьей. Но это совсем не означает, что следует отказываться от свободной планировки. Компромиссом может стать квартира-студия с отдельными спальнями. Это идеальное решение для любой семьи. Такое жилье можно обустроить из двух-, а лучше, трёхкомнатной квартиры.

Разделение однокомнатной квартиры

Перепланировкой является разделение однокомнатной квартиры с добавлением дополнительного помещения. Это идея актуальна для тех, у кого площадь однокомнатной квартиры превышает 40 квадратных метров. Отличным решением может стать объединение балкона или лоджии с комнатой. Чтобы сэкономить место, рекомендуется установить двери купе или вертикальные жалюзи.

Для увеличения пространства можно обустроить на балконе дополнительную зону отдыха или рабочий кабинет. При обустройстве однокомнатной или небольшой двухкомнатной квартиры предпочтение лучше отдать компактным диванам. Двуспальные кровати забирают много площади. Кроме того, гостям не всегда удобно сидеть на супружеской кровати. Предпочтение следует отдать лёгкой и компактной мебели, причём идеально подогнанной под размеры помещения. Оптимальный вариант – покупка мебели на заказ. При наличии длинного коридора его можно использовать для хранения вещей. В целом, для небольших квартир рекомендуется подбирать трансформирующуюся мебель. Для детей желательно выбирать двухэтажные кровати.