Небо и земля: уникальные экспонаты для высотных работ и бурения

Крупнейшая в России строительная выставка bauma CTT RUSSIA 2018 удивит посетителей и участников разработками, не имеющими аналогов в стране и мире.



Продукцию премиального сегмента для держателей крановой техники представит компания «Стальные канаты».

— В этом году мы представим продукт для работы на больших высотах. Новый стальной канат Towerform для башенных кранов можно использовать на высоте более 300 метров, — рассказывает генеральный директор компании Андрей Вакарев.

Для наглядной демонстрации всех преимуществ «Стальные канаты» расширили стенд и привлекли для работы на выставке большой штат сотрудников, включая своих иностранных партнеров. Удивить участников компания обещает огромной фигурой древнегреческого Титана, стилизованной под стальной канат.

«На высоте» будет и производитель перспективных для России автогидроподъемников — «Элефант Сервис». Компания покажет новые модели автовышек, специально адаптированные для российского рынка. Они уже были опробованы на крупных стройках, к примеру, при возведении объекта «Ямал СПГ» в порту посёлка Сабетта, завода по сжижению газа Пермского края и объектов для Чемпионата мира по футболу 2018.

— Наши автогидроподъемники адаптированы к морозам, многофункциональны, удобны в использовании и главное — оборудованы современной системой безопасности, — говорит генеральный директор компании Анатолий Победимский. – Эти качества обеспечивают высокую скорость выполнения высотных работ от мойки окон офисных центров до монтажных работ на крупнейших хозяйственных и культурных объектах. Три минуты — и бригада рабочих с инструментом на высоте до 75 метров, на удобной и безопасной платформе!

Компания представит телескопические автовышки с высотой подъема от 28 до 75 метров и коленчато-телескопические — с высотой от 40 до 70 метров. А в начале 2018 года «Элефант Сервис» совместно со своим южнокорейским партнёром выпустила уникальную облегчённую вышку с отличной функциональностью и высотой 54 метра. Подъемники монтируются на различные виды шасси, в том числе и вездеходы, подходят как для крупных строек в городах, так и для использования в условиях бездорожья.

Появятся на стендах и необычные экспонаты для работы на земле. Специально для компаний, прокладывающих трубопроводы и коммуникации методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ), фирма «Сенсе ГНБ» привезет новинки – аппараты RBox и SNS 8t Hybrid.

— Прибор RBox позволяет из любого смартфона сделать ретранслятор системы управления бурением, — рассказывает директор по развитию Владимир Горбовский. – Это весомое подспорье для строителей, потому что передатчик данных буровой головки находится под землей и транслирует информацию о ходе работы на одно устройство. Но в паре с оператором буровой установки работает локаторщик и раньше для их общения, для контроля процессов использовались рации, либо специальное оборудование. RBox же позволяет сократить затраты на приобретение дополнительной системы слежения и сделать бурение более комфортным для оператора.

Существенную помощь строителям оказывает и семичастотная система локации для горизонтального бурения с функцией трассопоиска — SNS 8t Hybrid. Дело в том, что коммуникации, проложенные под землей, не всегда отображены на планах. Система же видит активные кабели, створ и глубину их залегания. Это позволяет избежать аварий во время работы.

Если говорить о бурении, то будет на выставке и единственная в России компания — производитель буровых установок для струйной цементации и устройства грунтовых анкеров. Представители «ССТ» (Специальная строительная техника) продемонстрируют на своем стенде линейку буровых установок Figaro. Буровые Figaro 1000 и Figaro 3000 на гусеничном ходу и имеют дистанционные пульты управления. Все это в сочетании с мощным вращателем обеспечивает высокую производительность работ. А Figaro PAUK — уникальная машина для склонов и откосов. С ее помощью можно реализовать самые смелые проекты в сложных геологических условиях.

— Наша техника активно используется для подземных работ как в городской среде, так и на неосвоенной местности, — говорит директор компании Дмитрий Малинин. – Без нее, к примеру, невозможно строительство подземных парковок, дорог, укрепление склонов и откосов. Использование машин отечественного производства в подобных работах дает строителям преимущество оперативного сервиса и доступной поставки запчастей.

Преимущество же выставки bauma CTT RUSSIA 2018 – это без малого 600 компаний-участников, каждый из которых готов удивить посетителей с 5 по 8 июня в МВЦ «Крокус Экспо». Регистрация гостей бесплатна и доступна на сайте. Стоимость входа без предварительной онлайн-регистрации составит 500 рублей. Подробнее о выставке на сайте www.bauma-ctt.ru.