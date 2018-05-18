Форум производителей компонентов — эффективная b2b-площадка

На Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018 пройдет 2-й Форум производителей компонентов.
В числе приоритетных отраслей Форума:
· станкостроение и инвестиционное проектирование;
· тяжелое машиностроение;
· энергетическое машиностроение;
· автомобильное машиностроение;
· производство нефтегазового оборудования.
Участниками Форума станут такие компании-заказчики как Ульяновский станкостроительный завод (DMG MORI), Группа СТАН, Пермский завод металлообрабатывающих центров (ПЗМЦ), Пумори-инжиниринг-инвест, КОСКО, АBB, Schlumberger и другие.
В 2017 году в рамках 1-го Форума производителей компонентов более 60 российских малых и средних предприятий получили возможность обсудить вопросы сотрудничества с руководителями крупнейших компаний-заказчиков. На мероприятии были представлены поставщики из 12 регионов России, которые провели более 200 b2b-встреч с руководителями General Electric, Schneider Electric, Siemens, Ульяновский станкостроительный завод (DMG MORI), Honeywell, Группы СТАН, Ковровского электромеханического завода и др.
Формат 20-минутных экспресс-встреч позволил заказчикам ознакомиться с ситуацией на рынке поставщиков компонентов и собрать максимальное количество предложений и контактов.
Алексей Антипин, генеральный директор ООО «Ульяновский станкостроительный завод» прокомментировал итоги работы предприятия на Форуме в 2017 году:
«Несомненно, данный способ общения с непосредственным контактом между потребителем, поставщиком, госструктурами в лице Минпромторга и их подведомственными организациями, такими как ФРП, даст определённый толчок к пониманию насущных проблем отрасли и поможет целенаправленными мерами развить недостающий сегмент комплектатора. За 2 дня мы успели провести встречи с порядком 30 компаний, из них 25% мы расцениваем как настоящие рабочие контакты, которые планируем вывести на более высокий предметный уровень переговоров».
В пленарной части Форума приняли участие Василий Осьмаков, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации, и Михаил Иванов, директор департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения, а также представителей компаний-заказчиков. Спикеры обозначили основные проблемы кооперации и перспективы локализации производства в России.
Более подробно о Форуме производителей компонентов можно узнать на сайте:
http://www.innoprom.com/about/
9-ая Международная выставка пройдет с 9 по 12 июля 2018 года. Тема ИННОПРОМ-2018: «Цифровое производство».