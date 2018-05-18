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19 Май, 2018


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Выгодная продажа софосбувира в Москве и других городах РФ

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в: Новости компаний
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Уже давно известно, что заболевание под название гепатит С приобретает мировые масштабы. Медики неофициально говорят об эпидемии. А люди, которым пришлось столкнуться с этим страшным диагнозом, остаются с ним один на один. Ранее считалось, что он неизлечим, но сегодня это не так. Современная медицина сделала прорыв, создав эффективные препараты, способные при регулярном приеме побороть вирус. К их числу относится и софосбувир, продажа которого сегодня возможна и в России.

Современный прорыв

Еще буквально несколько лет назад об излечении от страшного диагноза не было и речи. А те медикаменты, которые назначались врачами, имели сложные побочные явления, не позволяющие человеку продолжить привычную жизнь. Однако за последние несколько лет мировым ученым удалось создать эффективную формулу, способную бороться с вирусом с наименьшим проявлением осложнений. Новинки быстро набрали популярность, а сегодня уже ведется активная продажа софосбувира в Москве.

О самом препарате

Софосбувир относится к лекарственному средству нового поколения. Он выпускается в таблетках, которые имеют белый цвет и горький вкус. Принимать препарат рекомендуется вместе с пищей, обильно забивая водой. Количество приемов и дозу – назначает лечащий врач. Самостоятельное изменение предписаний или самостоятельный прием лекарственного средства запрещен, так как может нанести вред вашему организму. Также не рекомендуется принимать его беременным и кормящим женщинам.

Препарат хорошо комбинируется с другими дженериками, такими как даклатасвир, например.

Выгодная покупка лекарства

Изначально этот препарат софосбувир был разработан американскими учеными еще в 2013 году. Но в виду высокой стоимости, позволить его покупку могло ограниченное количество человек. Индийские фармацевты, которые славятся своими инновационными разработками. Сумели создать препарат с идентичным способом воздействия на организм, но не запатентовали его, чтобы снизить его стоимость. После этого, продажа софосбувира значительно возросла, а количество поборовших недуг стало в несколько раз больше. При соблюдении всех предписаний вероятность выздоровления равна 99%. Это свидетельствует об его высокой эффективности.

Наша компания осуществляет продажу софосбувира в Москве по выгодным ценам. Вы можете сделать онлайн-заказ в любое удобное для себя время и получить свой заказ с доставкой.

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