Сетчатые Y-образные фильтры бренда FVR

В инженерных системах отопления, водоснабжения, пожаротушения широко применяются сетчатые Y-образные фильтры FVR. Их устанавливают перед регулирующей арматурой, насосами с мокрым ротором, расходомерами.

Основное предназначение таких фильтров — очистка потока воды (рабочей среды) от взвешенных частиц различной природы. Применение фильтрующих элементов значительно улучшает качество проточной жидкости, увеличивает ресурс работы инженерных систем, насосной техники, сантехнических устройств.

Устройство, преимущества, монтаж

Сетчатые фильтры FVR состоят из корпуса, крышки, дренажного крана (не во всех моделях), уплотнительного кольца, сетки. Для изготовления корпусных деталей используется сплав цветных металлов — латунь.

Такой корпус не подвержен коррозии, служит длительный период. Разборная конструкция позволяет периодически проводить обслуживание фильтра. Открутив крышку, можно извлечь сетчатый фильтр и промыть (прочистить, продуть) его. При необходимости, износившиеся детали можно заменить на новые.

Если фильтрующее устройство оснащено дренажным краном, очистку можно производить простым его открытием. С потоком воды вымоется весь накопившийся осадок. Такие устройства считаются более эффективными и передовыми. Другие особенности и преимущества использования сетчатых фильтров FVR:

при монтаже необходимо соблюдать правила установки (направление движения потока, ориентация сливным отверстием вниз);

при нормальном состоянии фильтра гидродинамическое сопротивление потоку минимальное (не влияет на работу подключенных приборов и арматуры);

при правильном подборе величины ячейки сетки твердые частицы (загрязнения) полностью задерживаются и не попадают на сантехнику.

Сетчатые Y-образные фильтры FVR оптом

Все выпускаемые фильтрующие устройства проходят контроль качества. Изготовителем гарантируется их нормальная работа в течение всего периода эксплуатации. Выпускаются разные типоразмеры фильтров FVR, отличающиеся величиной Ду, номинального давления. Монтаж в трубопровод осуществляется с помощью резьбового соединения (внутренняя резьба).

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