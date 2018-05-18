Как выбрать цемент для фундамента?

Цемент – строительный материал, играющий важную роль в формировании бетонной массы. Это вещество является важнейшим материалом, улучшающим свойства во влажной среде. Его используют для возведения фундамента. Если цемент правильно соединить с другими материалами, то получится прочнейший монолит, выдерживающий огромные нагрузки при сжатии. Но важно выбрать качественный цемент, без примесей. Заказать его можно на сайте http://www.mirostroy.org/shop/tsement.html.

Какой цемент в мешках выбрать для возведения фундамента?

В зависимости от свойств и состава выделяют несколько типов материала. Самым востребованным до сих пор считают портландцемент, который в свою очередь делят по классу, добавкам, свойствам. Все это влияет на тепловыделение, скорость схватывания, повышение стойкости к влиянию окружающей среды.

Важно не только правильно подобрать марку строительного материала, но и правильно его хранить. Если планируется возведение бетона своими руками, то важно учесть несколько важных моментов:

марка;

маркировка;

качество;

дата выпуска;

срок хранения.

Цемент для фундамента должен быть прочным поэтому, чем выше марка материала, тем прочнее он при сжатии. Марка вещества указывается после индекса:

М200;

М300;

М400.

Марка является показателем прочности на сжатие, которая измерялся для затворенного куба. Прочность измеряется в кг/см2. То есть чем выше цифровое значение, тем лучше характеристики стройматериала. Кроме этого цифра указывает на скорость затвердевания цемента.

Выбирая цемент в мешках для бетонной подготовки, лучше приобрести М300, так как допустимая минимальная марка – это М200. Считается, что для фундамента идеальным вариантом цемента будет М500, который по цене не особо отличается от М400.

Как проверить качество цемента для фундамента?

Цемент является востребованным материалом, его производством занимается слишком много компаний. А это значит, что к выбору материала нужно подходить серьезно, так как недобросовестные производители подмешивают в цемент балластные материалы, ведущие к ухудшению свойств цемента. В качестве добавок используют минеральный порошок, размолотый старый цемент и прочее.

Так, например, свежесть материала можно проверить не только по дате изготовления. Нужно просто ударить по мешку, по ощущению должно появиться такое чувство, будто бьете по камню. Также углы мешка обязательно проверяются, они быстрее всего затвердевают.