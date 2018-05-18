жк днепропетровская 37

19 Май, 2018


Актуальное
Поплавок_160_600_правый
Главная
Новости компаний

Мешки полипропиленовые: ГОСТ, характеристики и применение

Написал (а)
Дата:
в: Новости компаний
Оставить комментарий

Полипропиленовые мешки используются для транспортировки и хранения пищевых продуктов, сыпучих материалов и технической продукции. Изделия пользуются большой популярностью в различных сферах благодаря надежности, гигиеничности, доступной стоимости. Для изготовления мешков полипропиленовых применяется как сырье первичной переработки, так и вторсырье. Стоимость мешков зависит от технических характеристик, размера, наличия дополнительных слоев.

Изготовление и технические характеристики

Полипропиленовые мешки изготавливаются из рулонной или рукавной ткани в соответствии с ГОСТ 30090-93. Изделия для упаковки пищевых продуктов в обязательном порядке сертифицируются Госсанэпидемнадзором. Технические мешки серого, зеленого или бурого цвета отвечают требованиям ГОСТ 32522-2013.

Различают следующие виды упаковочных полипропиленовых мешков:

  1. Неламинированные (технические).
  2. Ламинированные (с гладкой поверхностью).
  3. С ПЭ-вкладышем для защиты от влаги.

Изделия могут закрываться клапаном, расположенным сверху или клапаном с фальцем. Технические характеристики п/п мешков зависят от свойств сырья, которое применялось для их изготовления:

  1. Плотность мешковины — от 45 до 110 г/м2.
  2. Грузоподъемность — от 5 до 100 кг.
  3. Разрывная нагрузка — не менее 580 Н.
  4. Сшивные нити — полипропилен, полиамид или полиэфир.
  5. Количество стежков — не менее 10 на 10 см шва.

Для изделий устанавливается 2 сорта. Критерии определения сорта приведены в ГОСТ 30090-93. Упаковка из полипропилена для пищевой, фармацевтической и косметической продукции должна относится только к 1-му сорту.

Преимущества и применение изделий

В сравнении с бумажными, джутовыми мешками изделия из полипропилена обладают следующими достоинствами:

  • прочность и устойчивость к механическим воздействиям;
  • износостойкость, длительный эксплуатационный ресурс;
  • способность выдерживать температурные перепады;
  • устойчивость к агрессивным средам;
  • отличные диэлектрические показатели;
  • гигиеничность — мешки можно стирать;
  • влагоустойчивость, способность пропускать воздух;
  • простая утилизация и доступная цена.

Чтобы приобретаемые полипропиленовые мешки обладали этими свойствами необходимо производить закупку у известных производителей или надежных компаний-поставщиков. При покупке обязательно требуйте документы, подтверждающие качество изделий.

Благодаря множеству преимуществ круг потребителей п/п упаковки достаточно широк. Их используют для складирования продуктов питания: мука, сахар, крупы и пр. В сфере строительства и ЖКХ мешки применяются для транспортировки сыпучих или мелкоштучных стройматериалов, при уборке мусора. Также мешки полипропиленовые оптом покупают с/х фермы, частные застройщики, магазины и другие категории потребителей.

Похожие сообщения

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X