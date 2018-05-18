Мешки полипропиленовые: ГОСТ, характеристики и применение

Полипропиленовые мешки используются для транспортировки и хранения пищевых продуктов, сыпучих материалов и технической продукции. Изделия пользуются большой популярностью в различных сферах благодаря надежности, гигиеничности, доступной стоимости. Для изготовления мешков полипропиленовых применяется как сырье первичной переработки, так и вторсырье. Стоимость мешков зависит от технических характеристик, размера, наличия дополнительных слоев.
Изготовление и технические характеристики
Полипропиленовые мешки изготавливаются из рулонной или рукавной ткани в соответствии с ГОСТ 30090-93. Изделия для упаковки пищевых продуктов в обязательном порядке сертифицируются Госсанэпидемнадзором. Технические мешки серого, зеленого или бурого цвета отвечают требованиям ГОСТ 32522-2013.
Различают следующие виды упаковочных полипропиленовых мешков:
- Неламинированные (технические).
- Ламинированные (с гладкой поверхностью).
- С ПЭ-вкладышем для защиты от влаги.
Изделия могут закрываться клапаном, расположенным сверху или клапаном с фальцем. Технические характеристики п/п мешков зависят от свойств сырья, которое применялось для их изготовления:
- Плотность мешковины — от 45 до 110 г/м2.
- Грузоподъемность — от 5 до 100 кг.
- Разрывная нагрузка — не менее 580 Н.
- Сшивные нити — полипропилен, полиамид или полиэфир.
- Количество стежков — не менее 10 на 10 см шва.
Для изделий устанавливается 2 сорта. Критерии определения сорта приведены в ГОСТ 30090-93. Упаковка из полипропилена для пищевой, фармацевтической и косметической продукции должна относится только к 1-му сорту.
Преимущества и применение изделий
В сравнении с бумажными, джутовыми мешками изделия из полипропилена обладают следующими достоинствами:
- прочность и устойчивость к механическим воздействиям;
- износостойкость, длительный эксплуатационный ресурс;
- способность выдерживать температурные перепады;
- устойчивость к агрессивным средам;
- отличные диэлектрические показатели;
- гигиеничность — мешки можно стирать;
- влагоустойчивость, способность пропускать воздух;
- простая утилизация и доступная цена.
Чтобы приобретаемые полипропиленовые мешки обладали этими свойствами необходимо производить закупку у известных производителей или надежных компаний-поставщиков. При покупке обязательно требуйте документы, подтверждающие качество изделий.
Благодаря множеству преимуществ круг потребителей п/п упаковки достаточно широк. Их используют для складирования продуктов питания: мука, сахар, крупы и пр. В сфере строительства и ЖКХ мешки применяются для транспортировки сыпучих или мелкоштучных стройматериалов, при уборке мусора. Также мешки полипропиленовые оптом покупают с/х фермы, частные застройщики, магазины и другие категории потребителей.