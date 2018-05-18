Среди большого количества материалов, используемых в строительстве, далеко не последнее место занимает оцинкованная стальная полоса.

Такая простая вещь нашла достаточно важное применение в строительстве, выполняя роль заземления.

• В строительстве трубопроводов, в ситуациях, когда трубопровод способен накапливать статическое электричество. Это позволяет уменьшать эрозию металла.

• Строительство громоотводов. Здесь полоса используется как канал для отвода энергии молнии в землю.

• В любом строительстве, требующем наличия заземления. Это может быть как жилой дом, так и производственные помещения. Например, в производственных помещениях создаётся заземляющий контур — полоса горячеоцинкованная крепится по периметру помещения к анкерам, вмонтированным в стену. К этой шине при помощи клемм подключается заземление с оборудования, а сама шина имеет ответвление, которое уходит в землю.

Оцинкованная полоса выпускается в двух видах – в хлыстах и бухтах. В большом строительстве при очень больших объёмах работ чаще всего используют бухты. Если же строительство маленькое, удобнее будет использовать хлысты.

Электричество уже давно стало частью обихода, но не стало от этого безопаснее. Поэтому правилами техники безопасности и требованиями современных стандартов регламентировано обязательное наличие заземления. Без него не может происходить ни одно строительство, будь то жилой дом, производственное помещение, магазин или бассейн.

Использовать же оцинкованную полосу для этого очень удобно. Во-первых, она лучше всего подходит для монтажа. Из бухты её можно размотать той длины, которая необходима в конкретной ситуации. Во-вторых, она имеет антикоррозионное покрытие, а для незащищённой шины, по которой будет течь ток, это очень важно. Электрический ток усиливает эрозию металла, и шина без защиты скоро будет нуждаться в замене.

Полоса из низкоуглеродистой стали покрывается антикоррозионным покрытием, цинком, на горячую – её окунают в расплав цинка при температуре 450 градусов. При этом происходит реакция цинка и железа, стальная поверхность покрывается слоем цинка. При монтаже оцинковка может быть повреждена огневыми работами, сваркой. В месте сварки полоса будет подвержена коррозии, поэтому как минимум места сварки подлежат окрашиванию.

Пока будет использоваться заземление в монтаже конструкций, оцинкованная полоса не перестанет пользоваться такой популярностью.