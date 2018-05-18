Изоляционные материалы: виды и применение

В строительном сегменте широко используются изоляционные материалы. Некоторые из них обеспечивают защиту от повышенного шума, другие — теплопотерь, повышенного уровня влажности и так далее. В целом, все изоляционные материалы можно разделить на две группы органические и неорганические. Рассмотрим подробнее классификацию изоляционных материалов.

Функциональные характеристики изоляционных материалов

Теплоизоляция. Этот материал предназначен для строительного сегмента, в частности, при возведении объектов гражданского строительства, коммерческих, административных и промышленных зданий. Материал может иметь разную структуру. На сегодняшний день можно приобрести вспененный полиэтилен, экструдированный пенополистирол, минеральную вату, базальтовую вату, изолон, пароизоляцию и т.д.. Материал может быть волокнистым, жестким или иметь вид порошка. В любом случае применение защитных средств позволяет снизить теплопроводность и уменьшить материальные затраты на отопление помещений. Рекомендуется ознакомиться с пятью основными категориями изоляционных материалов, представленных компанией Промизоляция. Компания осуществляет поставки рассматриваемых материалов по республике Башкортостан. Компания является официальным партнером крупнейших производителей изоляционных материалов, например Knauf, Rockwool, ЭКОВЕР, PENOTERM, Ризолит, Технониколь, Nelson, LIMITRACE и многих других. Подробную информацию можно получить на сайте http://promizolufa.ru/ Промизоляция или по номеру телефона 8 347 229 77 97. Звонки принимаются с 9:00 до 20:00 (понедельник-пятница). В субботу клиенты могут получить консультации с 10:00 до 18:00.

Компания реализует все виды изоляционных материалов, например, качественные материалы для звукоизоляции. Здесь можно приобрести Порилекс (вспененный полиэтилен), материалы для шумоизоляции потолка и стеновых поверхностей, специальные товары для монтажа в межэтажных перекрытиях.

Гидроизоляция представлена наплавляемыми материалами, мастиками, праймером-ПВХ, мембранами и т.д.. В широком ассортименте представлены терморегуляторы и комплектующие, греющие кабеля и системы тёплый пол. В отдельном разделе компания Промизоляция предлагает техническую изоляцию, где можно приобрести:

• средства огнезащиты;

• вспененный каучук;

• стеклопластик;

• утеплители для труб других поверхностей;

• стеклоткани;

• покрывные материалы;

• изоляционные материалы для воздуховодов.

На сайте поставщика заинтересованные лица смогут найти различные виды изоляционных материалов .Ассортимент продукции постоянно расширяется.