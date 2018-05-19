Каменный фасад по цене сайдинга

На сегодняшний день для отделки фасада дома предлагается множество материалов, начиная с отделочного кирпича и заканчивая сайдингом. Но существует и более выгодное решение, например, фиброцементные фасадные термопанели. Этот вид материала рассчитан на эксплуатацию от 30 до 50 лет, не требует дополнительных утеплителей и может быть установлен самостоятельно. Но это не единственное преимущество панелей Экофасад.

Фиброцементные фасадные термопанели, которые предлагает сайт официального поставщика, отличается множеством преимуществ. Сначала необходимо остановиться на строении термопанели.

Отделочный материал состоит из 4 слоев. Внешний слой выполняет декоративно-защитную функцию. В его состав входит фиброцементный материал, армированный дополнительными элементами. Следующий слой состоит из пенополистирола, обеспечивающего высокий уровень тепло- и звукоизоляции. Третий слой состоит из термоизолирующая материала, а четвертый — предназначен для монтажа панели. Благодаря наличию специальных углублений установка осуществляется скрытно, без видимых отверстий.

Экофасад: безупречное качество и низкая цена

Плиты Экофасад являются универсальным материалом, поскольку предназначены для отделочных работ во всех регионах России. Их можно монтировать на любые поверхности, включая СИП-панели. Также необходимо выделить следующие преимущества материала:

• надежность и долговечность. Фасадные панели монтируются посредством клеевых составов, а также специальных углублений (механическим способом). Таким образом, каждая панель надежно фиксируется на поверхности стены;

• безупречное качество. Панели Экофасад отличаются высокой механической прочностью, а также устойчивостью к влаге, ультрафиолетовому излучению и существенным перепадам температур;

• легкость в установке. Монтаж материала может быть осуществлён без подготовки стеновой поверхности и привлечения специалиста.

Наряду с перечисленными плюсами фиброцементные панели Экофасад являются одним из самых бюджетных способов отделки. По стоимости материалов они практически соответствует сайдингу, но обладают более высокими эксплуатационными характеристиками. В отличие от сайдинга панели Экофасад исключают необходимость в монтаже дополнительного утеплителя. Монтажные работы могут осуществляться в любое время года, при этом срок эксплуатации фиброцементных термопанелей в 2 раза больше, чем сайдинга.

Процедура монтажных работ предусматривает грунтование поверхности, установка обрешётки и панелей. В дальнейшем осуществляется герметизация стыков и финишная покраска конструкций. Термопанели Экофасад могут иметь различные цветовые решения, например, гранит, старый город, каламит, мрамор, штукатурка и т.д..